Napoli-Atalanta | pari e spettacolo fra le outsider scudetto | ma il finale è polemico | per

Napoli-Atalanta - clamoroso rigore non fischiato a Llorente : Ilicic segna nella stessa azione : clamoroso rigore non fischiato a Llorente Napoli-Atalanta, al minuto 86′ su un cross di Mertens, il difesnore Kjaer vistosi scavalcato dalla traiettoria della palla, si butta col corpo addosso a Llorente abbattendolo. Il fallo è sembrato netto ma l’arbitro Giacomelli lascia proseguire e nella stessa azione Ilicic in contropiede segna il 2-2. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Koulibaly: “Ghoulam ...

DIRETTA/ Napoli Atalanta - risultato 1-1 - streaming video tv : Avvio di ripresa : DIRETTA Napoli Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.

Serie A - Napoli-Atalanta finisce 2-2 : 21.01 L'Atalanta passa indenne a Napoli e mantiene il terzo posto con 3 punti di vantaggio sui partenopei.Al 'San Paolo' finisce 2-2 una partita tiratissima con tante occasioni su entrambi i fronti. Buon avvio del Napoli,lavoro per Gollini. Gol al 16' con un colpo di testa di Maksimovic. Milik coglie il palo di testa poi spreca di piede.Si sveglia l'Atalanta che segna con Freuler e la complicità di Meret (41'). Milik porta in vantaggio il ...

Napoli-Atalanta 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Koulibaly libertà condizionata - Ilicic come l’Amaro Lucano [FOTO] : Napoli-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Spettacolare e polemico 2-2 tra Napoli e Atalanta. Vantaggio azzurro con Maksimovic, pari di Freuler, nuovo vantaggio con Milik, gol del 2-2 di Ilicic. Polemiche per un mancato rigore per fallo di Kjaer su Llorente, poco prima dell’azione del secondo gol bergamasco. In alto la FOTOGALLERY. Napoli-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb NAPOLI (4-4-2): Meret 5: dopo una serie di prestazioni ...

Napoli - pari e rabbia con l'Atalanta : finisce 2-2 ma è scandalo al Var : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

VIDEO Napoli-Atalanta 2-2 - highlights - gol e sintesi della partita : i partenopei si fanno riprendere due volte : Nell’anticipo odierno delle ore 19.00 della decima giornata della Serie A di calcio il Napoli pareggia per 2-2 con l’Atalanta. Due le reti nella prima frazione: Apre Maksimovic di testa al 16′, risponde Fruler al 41′ dopo una bella azione corale. Nella nuovo vantaggio partenopeo con il gol di Milik al 71′, ma al minuto 86 Ilicic trova il definitivo 2-2. highlights Napoli-Atalanta 2-2 IL VANTAGGIO DI MAKSIMOVIC via ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Brescia-Inter 1-2 - Lautaro-Lukaku - nerazzurri in testa : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Brescia-Inter 1-2, ...

Napoli-Atalanta - gli highlights del match – VIDEO : Napoli-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO highlights Napoli Atalanta| E’ terminato il match tra Napoli e Atalanta, match valevole per la Champions League. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Napoli-Atalanta L'articolo Napoli-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Live Napoli-Atalanta 2-2 Scandalo al Var per il pari di Ilicic : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Live Napoli-Atalanta 2-1 Milik - il gol poi fa spazio a Llorente : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Napoli-Atalanta 2-1 live : questa volta Milik la mette! : Napoli-Atalanta live – Grande attesa per il big match del turno infrasettimanale di Serie A, 10^ giornata del massimo campionato italiano. Dopo i due anticipi di ieri, ad aprire questo mercoledì di calcio è la sfida del San Paolo tra Napoli e Atalanta. Da una parte gli azzurri cercano certezze dopo una partenza così così, dall’altro gli orobici vogliono conferme magari sognando il colpaccio e strizzando l’occhio allo ...

Live Napoli-Atalanta 2-1 Milik la insacca in ripartenza : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Live Napoli-Atalanta 1-1 Si cambia : dentro Mertens per Lozano : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Live Napoli-Atalanta 1-1 Pasalic vicinissimo al vantaggio : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...