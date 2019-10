Marracash | Ho avuto problemi mentali anche a causa di una ex

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Luana Rosatosi racconta prima dell'uscita del nuovo album e parla dei, della depressione e degli attacchi di panico di cui ha sofferto a lungo Il 31 ottobre prossimo esce il nuovo album di, “Persona”, a cui il cantante ha lavorato per tre mesi e che definisce un “disco personale” perché “racconto molto di me stesso nella forma e nel sound”. Attraverso questo nuovo lavoro discografico,, all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, è riuscito a togliersi la maschera di personaggio e tornare al suo vero io, senza paura di raccontarsi e in grado di parlare dei, degli attacchi di panico e della depressione senza considerarli tabù. Intervistato da FqMagazine,hail coraggio di condividere ciò che gli è successo e che accomuna tante persone, note e non. “Nessuno parla del fatto che gli attacchi di panico, i ...

