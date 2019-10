Le vendite di smartphone di Sony raggiungono i minimi storici | Xperia 1 è un flop

Huawei stima le vendite di smartphone - anche dei Mate 30 - e parla del futuro del Mate X : Huawei festeggia il traguardo di 200 milioni di smartphone spediti nel 2019 mentre valuta la commercializzazione del nuovo Mate X anche per l'estero L'articolo Huawei stima le vendite di smartphone , anche dei Mate 30, e parla del futuro del Mate X proviene da TuttoAndroid.

Kantar ha svelato nelle score ore i dati relativi alla diffusione dei vari sistemi operativi per smartphone relativi al terzo trimestre del 2019.