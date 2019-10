Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il successo ottenuto ieri sera contro il Brescia ha regalato il primato in classifica ma non la serenità in casa. La rosa è corta e in queste settimane è stata falcidiata dagli infortuni, in particolar modo a centrocampo con gli stop contemporanei di Stefano Sensi e Matìas Vecino. L'unica alternativa ai titolari, infatti, in questo momento è Borja Valero, giocatore che non sembra rientrare nei piani del tecnico, Antonio Conte. Anche nel post partita di ieri l'allenatore ha rincarato la dose. E la società nerazzurra, per ammissione del proprio amministratore delegato Giuseppe Marotta, è pronto ad accontentare le richieste del suo tecnico ed, in particolar modo a centrocampo, dove il primo obiettivoArturoprimo obiettivo Il primo obiettivo dell'per la prossima sessione di calciomercato, a gennaio, sembrerebbe essere Arturo. Il centrocampista cileno ...

ArmandoAreniell : Inter, sarebbe in stato avanzato la trattativa per Vidal - MicheleGiorgini : Se domani a Napoli l'Atalanta dovesse vincere per le prime 3 della classifica sarebbe una vera prova di fuga con Ju… - Guidobaldo29 : RT @KarlOne71: Scusate. Ma questa inter sarebbe una squadra che dovrebbe impensierirci? La fortuna gira e tra un po' riaprono le discotech… -