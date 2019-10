Il colore del mese | un novembre verde bosco

Basket - i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Alessandro Gentile e Awudu Abass - due padroni del weekend tricolore : In una sesta giornata caratterizzata dalla fuga in classifica della Virtus Bologna, dalla sfida delle metropoli con 7591 persone per Virtus Roma-Olimpia Milano e da quattro vittorie in trasferta, andiamo a vedere quel che è capitato ai giocatori italiani. Sono due gli assoluti dominatori del weekend: Alessandro Gentile ed Awudu Abass. Il primo, nella vittoria di Trento contro Treviso (con più di qualche brivido), ha messo insieme ...

colore capelli 2020 : sarà l’anno del Mushroom Blonde : Colore capelli 2020: sarà l'anno del Mushroom Blonde Colore capelli 2020: sarà l'anno del Mushroom Blonde Colore capelli 2020: sarà l'anno del Mushroom Blonde Colore capelli 2020: sarà l'anno del Mushroom Blonde Colore capelli 2020: sarà l'anno del Mushroom Blonde Colore capelli 2020: sarà l'anno del Mushroom Blonde Colore capelli 2020: sarà l'anno del Mushroom Blonde Colore capelli 2020: sarà l'anno del Mushroom Blonde Colore capelli 2020: sarà ...

Ecco il colore dell’universo primordiale : (foto: Nasa) Verrebbe da immaginare il Big Bang come un’immane lampo di luce, ma è proprio così? Qual era il colore dell’universo primordiale, ben prima che le stelle popolassero il cosmo? Oggi l’universo è attraversato da onde, a volte per noi visibili, altre volte invisibili ma percepibili dall’occhio di qualche altra specie. Oltre ai colori dello spettro che vediamo, ci sono infatti raggi gamma e raggi X e l’onnipresente nota della radiazione ...

Il colore dell’inganno di Alessandro Sola : Il colore dell’inganno di Alessandro Sola è un thriller dalle tinte fosche e dall’interessante approfondimento psicologico. È infatti messa in

Per favore - smettetela di abusare così del nostro tricolore : Dai partiti che una volta con la bandiera italiana ci si "pulivano il culo" fino ad aziende e multinazionali che si riscoprono sovraniste, la moda di usare il vessillo italiano per i propri comodi è diventata inquietante

Creata una “pelle intelligente” che cambia colore come quella del camaleonte : la natura ispira i materiali del futuro : Da secoli, la natura ispira artisti, poeti ed inventori e ora l’uomo si è rivolto alla natura per aiutare il genere umano a trovare nuovi materiali sostenibili. I ricercatori della Emory University in Georgia hanno svelato una “pelle intelligente”, che imita la capacità del camaleonte di cambiare colore. La pellicola artificiale può essere indossata dall’uomo. “A seconda di quanto faccia caldo o freddo, si potrebbe cambiare il colore o l’aspetto ...

Italia-Grecia - cambia il colore della maglia della Nazionale. Aridatece gli Azzurri! : di Alberto Bassi e Marco Fornasier Si dibatte molto in questi giorni della proposta per una nuova – estemporanea o temporanea forse? – maglia per la Nazionale di calcio, ideata e sostenuta dallo sponsor tecnico: non più di color azzurro bensì verde. La messa in discussione del colore nazionale per eccellenza almeno in ambito sportivo solleva molte dubbi e critiche; alcune note, relative alla tirannia del mercato, alla pochezza di certo design ...

Italia-Grecia - la Nazionale in campo con una maglia verde. Ma non è la prima volta che gli azzurri cambiano colore del kit di gara : Gli azzurri diventano verdi. Nel match Italia-Grecia del 12 ottobre all’Olimpico, che potrebbe regalare il pass per l’Europeo, la Nazionale vestirà una maglia speciale di colore verde, ideata dalla Puma in collaborazione con la Figc. Il colore, spiega in una nota la Federcalcio, “si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli azzurri”. ...

Max Mara : il colore dell’inverno : Non usa mezzi termini la donna Max Mara. Scaltra, intelligente e consapevole ruba la scena sottraendosi a etichette leziose e vestendo i panni di una nuova «boss lady». È incisiva, chiara, diretta. Mette da parte il romanticismo di fantasie floreali o stampe astratte affidandosi al potere shock del color block. Un messaggio di luce, che rompe le fila di un Autunno-Inverno rigoroso e austero, e insieme di glamour, quell’ingrediente essenziale che ...

Diahann Carroll - morta la pioniera del protagonismo di colore in tv : l'omaggio delle colleghe : Un'icona nell'industria televisiva americana, da noi nota per lo più per Dynasty, nel quale ruppe un canone, e per il ruolo della mamma di Preston Burke in Grey's Anatomy: Diahann Carroll è scomparsa a 84 anni dopo aver lottato a lungo contro il cancro e la notizia ha fatto il giro del mondo ieri, 4 ottobre 2019, rimbalzando sui profili social di tanti colleghi, soprattutto delle colleghe, che hanno avuto in lei una fonte di ...

UCCIDE GIOVANE DI colore/ Video - il fratello della vittima la perdona e la abbraccia : Aveva ucciso un uomo di COLORE convinta di trovarsi a casa, condannata a 10 anni una ex poliziotta americana ecco di cosa si tratta

Ombretto borgogna : le regole del colore più di tendenza del momento : I nuovi ombretti borgognaColor Sketcher di Armani BeautyI nuovi ombretti borgognaI nuovi ombretti borgognaI nuovi ombretti borgognaI nuovi ombretti borgognaI nuovi ombretti borgognaEye Tint di Armani BeautyHottitude Desert Vibes di WyconColor Queen di L'Oréal ParisI nuovi ombretti borgognaWakeup CosmeticsWakeup CosmeticsEye Loves Dots Eyeshadow Palette di Dolce & GabbanaSweetieLove ClioMakeUpSweetieLove ClioMakeUpZOEVA Soft Sun Voyager ...

Da oggi Luca Parmitano al comando della ISS : “Orgogliosi di te che hai portato fin lassù il nostro Tricolore” : L’astronauta ESA Luca Parmitano diventerà oggi il primo italiano ad assumere il comando della Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta del terzo europeo a ricoprire questo ruolo, dopo il belga Frank De Winne nel 2009 e il tedesco Alexander Gerst nel 2018. “Le mie congratulazioni e i miei auguri a Luca Parmitano, che oggi assume il comando della Iss. È il primo italiano a ricoprire questo importante incarico e conferma che l’Italia ...

Il Paradiso delle Signore 4 spoiler : il grande magazzino avrà gli interni di colore rosa : Ormai ci stiamo avvicinando a grandi passi al ritorno sulla rete ammiraglia Rai dell'amata soap opera Il Paradiso delle Signore Daily. Dopo una lunga attesa, mancano circa tre settimane per rivedere sul piccolo schermo le vicende degli storici protagonisti della fiction e delle new-entry. Ci saranno diversi colpi di scena tra l'arrivo di nuovi personaggi e alcuni addii, e allo stesso tempo anche il negozio che dà il nome alla Serie Tv avrà un ...