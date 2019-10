Adrian | dal 7 novembre arriva su Canale 5 lo show completamente rinnovato di Celentano

Un passo dal cielo 5 - Giulia Fiume a Blogo : "Aiutare i migranti - una bandiera per Adriana Ferrante (e per me)" (VIDEO) : Giulia Fiume è tra le novità della quinta stagione di Un passo dal cielo, in onda su Rai1 a partire da giovedì 12 settembre 2019. L'attrice, già vista in Sotto copertura, interpreta la 40enne Adriana Ferrante, idealista e impetuosa maestra elementare, conosciuta in paese per il suo impegno nel sociale a favore dei migranti:Rischio strumentalizzazioni politiche? No, non c'è niente di strumentale. Servono questi paladini in difesa di persone che ...