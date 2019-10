Una ' stretta di mano' per trasformare Roma in una capitale ciclabile

Clima - Conte : “Italia traino per Una stretta mano tra economia ed ecologia” : “L’Italia può fungere da traino, da stimolo per l’intera comunità europea, lanciando la scommessa di una stretta di mano tra economia ed ecologia. La tutela dell’ambiente quindi non come freno, ma come opportunità per un rinnovato sviluppo per un’auspicata crescita anche dell’occupazione”. Lo ha detto presidente del consiglio Giuseppe Conte durante “The Hydrogen Challenge – 2019 Global ESG ...

Una Vita spoiler : Ursula costretta a lasciare Acacias 38 a causa di Samuel : Gli intrighi, i tradimenti, le storie d’amore, e i colpi di scena, continuano ad essere i temi principali della soap opera Una Vita. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia tra qualche settimana, Samuel Alday (Juan Gareda) dopo aver messo il parroco Telmo Martinez (Dani Tatay) nei guai accusandolo di aver fatto addormentare Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) per abusare di lei, prenderà di mira Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Intanto, la ...

Una Vita - puntata in prima serata 1 ottobre : Ursula è costretta a mendicare : Oltre all'appuntamento pomeridiano su Canale 5, oggi 1° ottobre Una Vita tornerà in onda anche su Rete 4 con il tradizionale episodio serale. A differenza di quanto accaduto le scorse settimane, in data odierna Il Segreto non ci sarà e cederà lo spazio proprio alle vicende di Acacias 38 che dureranno più di due ore. Esse, infatti, verranno trasmesse a partire dalle ore 21:25 (dopo Stasera Italia) e proseguiranno fino alle ore 23:40 circa. Si ...

Una Vita - anticipazioni : Ursula torna ad Acacias ma è costretta a mendicare : Ursula e Samuel - Una Vita Inatteso ritorno di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni su Canale 5: dopo essere stata dimessa dalla clinica psichiatrica, l’anziana donna si recherà infatti a calle Acacias in cerca di Blanca (Elena Gonzalez) e Moises, ma si scontrerà con il figliastro Samuel Alday (Juan Gareda), che non esiterà a cacciarla di casa in malo modo. Visto che non avrà nessuno su ...

Giulia De Lellis costretta a prendersi Una pausa : l’annuncio che lascia i fan senza parole : Giulia De Lellis stupisce i fan con un annuncio inaspettato. È un momento davvero d’oro per l’influencer Giulia De Lellis: il suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” sta scalando le classifiche ed è uno dei più venduti. Anzi, il più venduto. Da quando è uscito sono state vendute oltre 45.000 copie. E continua a far impazzire tutti: è primo su Amazon, nella top ten di Ibs e in cima alla classifica anche nelle librerie ...

Una vita - trame dal 29 settembre al 5 ottobre : la Dicenta costretta a mendicare : La popolare soap opera spagnola di Canale 5 Una vita si prepara nei giorni fra il 29 settembre e il 5 ottobre a delle puntate ricche di colpi di scena. Le trame rivelano che Úrsula Dicenta tornerà ad Acacias e chiederà l’elemosina. Intanto, Samuel cadrà in rovina e sarà costretto a rivolgersi ad uno strozzino mentre nel quartiere arriveranno Higinio e Maria. Infine, padre Telmo accoglierà Úrsula in casa sua....Continua a leggere

Benedetta Parodi - gaffe su Instagram : costretta a cancellare Una foto : Benedetta Parodi ha fatto infuriare gli utenti di Instagram a causa di una gaffe in una foto pubblicata sul suo profilo. La conduttrice ed esperta di cucina è molto attiva sui social, dove posta spesso scatti di famiglia, ma soprattutto ricette. I suoi piatti semplici e appetitosi attirano sempre molti Like, ma non stavolta. Tutto a causa di uno scatto che, con molta probabilità, la Parodi non ha controllato bene prima di pubblicare. Gli utenti ...