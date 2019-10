Tokyo 2020 | in Giappone alle prossime Olimpiadi arrivano i taxi robot

Tuffi - Francesca Dallapè : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono un obiettivo facile - ma io e Tania Cagnotto ci crediamo” : Rimettersi in discussione e provare a realizzare un sogno. sono queste le aspettative di Tania Cagnotto e di Francesca Dallapé che, in coppia, hanno fatto sognare l’Italia dei Tuffi, conquistando l’argento dai tre metri synchro nelle Olimpiadi di Rio 2016, nonché i due secondi posti nei Mondiali a Roma nel 2009 e a Barcellona nel 2013, senza dimenticare l’incetta di medaglie dal 2009 al 2016 nelle rassegne continentali, ...

Ciclismo su pista - riaperto il velodromo di Montichiari solo per le Nazionali! L’Italia ritrova la sua casa verso Tokyo 2020! : Un’importante notizia riguarda il velodromo di Montichiari, tornato a tutti gli effetti ad essere la “casa” delle Nazionali di Ciclismo su pista in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’impianto, chiuso dalla Procura di Brescia nel mese di luglio dell’anno scorso a causa di problematiche strutturali, decretando il sequestro dell’area interessata, torna a disposizione delle selezioni del Bel Paese. Il 23 e il ...

Ciclismo – Verso Tokyo2020 : 9 azzurri staccano il pass olimpico : Saranno 9 gli italiani del Ciclismo su strada a volare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Manca sempre meno ormai per le prossime Olimpiadi. Nonostante sembra sia passato pochissimo dai Giochi di Rio 2016, Tokyo 2020 è alle porte. L’Italia sogna in grande con tantissimi suoi campioni, in particolar modo conquelli del Ciclismo, che regala sempre puro spettacolo. La FederCiclismo, proprio in ottica Olimpiadi, ha dichiarato che il Ciclismo su ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia a Tokyo con 5 uomini! Contingente pieno per gli azzurri - squadra per Vincenzo Nibali. Tutti i qualificati : L’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 col Contingente pieno. Ora è davvero ufficiale, la stagione di Ciclismo su strada si è definitivamente conclusa e la UCI ha comunicato i ranking per la qualificazione ai prossimi Giochi. Le prime sei Nazioni si potranno presentare nel Sol Levante con cinque uomini a testa, quelle dal settimo al tredicesimo posto della classifica saranno costrette ad avere soltanto quattro ciclisti, poi ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia qualificata col contingente pieno! 5 uomini e 4 donne volano a Tokyo : Ora è davvero ufficiale: l’Italia di Ciclismo sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con il contingente completo per quanto riguardo il Ciclismo. Oggi sono stati comunicati i ranking di qualificazione al termine della stagione sulle due ruote e la nostra Nazionale volerà in Giappone con 5 uomini e con 4 donne. Gli uomini hanno chiuso in seconda posizione alle spalle del Belgio mentre le donne si sono prese la piazza d’onore ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : le gare di maratona e di marcia si disputeranno a Sapporo : Ci sono novità dal Giappone relativamente all’organizzazione delle gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il CIO ha annunciato che le prove della maratona e della marcia saranno spostate a Sapporo. Questo cambiamento è legato al problema della temperatura che potrebbe essere rilevante nel corso dei Giochi. Si teme, infatti, il gran caldo e pertanto avallare il trasferimento nell’area di Hokkaido, dove notoriamente la colonnina di ...

Pokémon Spada - Pokémon Scudo e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in anteprima a Lucca Comics & Games : Nintendo sarà presente all'edizione 2019 di Lucca Comics & Games, Festival Internazionale del Fumetto, Cinema di Animazione, Illustrazione e Gioco, che aprirà le sue porte mercoledì 30 ottobre per proseguire fino a domenica 3 novembre, animando la storica cittadina toscana.Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima per le migliaia di appassionati i titoli ...

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 riceve una demo con i mini giochi del surf e del karate : Mario & Sonic ai giochi Olimpici di Tokyo 2020 ora ha una demo gratuita disponibile sullo store di Nintendo prima della sua uscita ufficiale il 5 novembre. La demo vi permetterà di provare in singolo o in multiplayer locale una selezione di eventi in 2D e 3D tra cui due nuovi eventi di Tokyo 2020, il surf e il karatePotete scaricare la demo attraverso il Nintendo eShop con la vostra console Nintendo Switch, oppure tramite il sito ufficiale ...

Nuoto : Brent Hayden rientra a 36 anni. Il canadese vuole qualificarsi per Tokyo 2020 : Dopo sette anni ritorna a gareggiare il canadese Brent Hayden. L’ex Campione del Mondo dei 100 stile libero nel 2007 (ad ex aequo con Filippo Magnini) punta a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Hayden, ora 36enne, ha deciso di rituffarsi in acqua con l’obiettivo di staccare un biglietto per il Giappone nei 50 stile libero e forse anche nei 100. Inoltre la sua presenza è importante anche per la staffetta canadese, con Hayden ...

Tokyo 2020 - Vincenzo Spadafora : “Sport&Salute valore aggiunto - mi confronterò con il mondo dello sport” : A margine della presentazione del Giro d’Italia 2020, il Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato anche delle questioni che riguardano Tokyo 2020, la riforma dello sport e la questione CONI-Sport&Salute. Queste le parole del ministro riportate dall’ANSA: “Il Coni saprà affrontare benissimo l’anno olimpico, come ha sempre dimostrato di saper fare. Inoltre, quest’anno ci sarà ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite date - sedi e squadre dei tornei continentali. In palio 5 pass per Tokyo : Ci sono ancora cinque posti per il torneo di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sette squadre si sono già assicurate il pass per i Giochi mentre le altre cinque formazioni meritevoli della passerella a cinque cerchi usciranno fuori dai tornei di qualificazione su base continentale che si disputeranno a gennaio 2020. La FIVB ha comunicato le date e le sedi dei cinque tornei preolimpici, sono state rese note anche le Nazionali che ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite date - sedi e squadre dei tornei continentali. In palio 5 pass per Tokyo : Ci sono ancora cinque posti per il torneo di Volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sette squadre si sono già assicurate il pass per i Giochi mentre le altre cinque formazioni meritevoli della passerella a cinque cerchi usciranno fuori dai tornei di qualificazione su base continentale che si disputeranno a gennaio 2020. La FIVB ha comunicato le date e le sedi dei cinque tornei preolimpici, sono state rese note anche le Nazionali che ...