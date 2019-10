Fonte : tg24.sky

(Di martedì 29 ottobre 2019) Mentre lottava contro un tumore è riuscita a conseguire la maturità e in seguito a coronare il sogno di diventare operatore socio-sanitario. Poi ha affrontato un altro tumore, con un nuovo intervento. È la storia di Monica Bergantin, 49 anni, che oggiin Rianimazione all'Immacolata Concezione di Piove di Sacco, nel Padovano. La vicenda è stata resa pubblica con una nota dall'Usl 6 di Padova: la donna ha scoperto di avere un tumore alla mammella nel settembre 2005, un mese dopo aver perso il padre per un carcinoma epatico. Prima un intervento chirurgico, poi la terapia infusiva e la radioterapia. Intanto Monica lascia il suo lavoro da operaia in fabbrica e, fino a ottenere il diploma in tecnico dei servizi sociali alla scuola serale. "Dovevo cambiare qualcosa nella mia vita" Dopo lo sconforto iniziale alla notizia di aver un tumore, Monica ...

SkyTG24 : Sconfigge due tumori, torna a studiare e ora lavora in ospedale - infoitinterno : Monica sconfigge due tumori, torna a studiare e oggi lavora in ospedale - Salute & Benessere - infoitinterno : Monica sconfigge due tumori e lascia la fabbrica. 'Ora lavoro in ospedale' -