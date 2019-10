Proteste in Cile | si ferma anche il calcio | sospese le partite di campionato da giovedì a

Fonte : sportfair

(Di martedì 29 ottobre 2019) A causa delle violentescoppiate innei giorni scorsi,ildiè stato costretto arsi: la Federazionena ha sospeso ledalal lunedì Dal 18 novembre inla gente si è riversate per le strade in segno di protesta contro il governo del presidente conservatore Sebastián Piñera. Il motivo scatenante è stato il minimo aumento del costo del biglietto della metropolitana (da 0,98 a 1,02 euro circa) usato come pretesto per esprimere il malcontento della popolazione in merito alle disuguaglianze economiche e sociali.che hanno portato alla morte di 15 persone. In un clima rovente, nel quale è statoistituito il coprifuoco, in una situazione che ricorda pericolosamente il periodo buio della dittatura Pinochet, ilha deciso dirsi. La Federna, per ragioni di sicurezza, ha sospeso le ...

amnestyitalia : ?????? Azione Urgente ?????? Fermare subito la violenta repressione delle manifestazioni in #Cile. Firma e diffondi l… - amnestyitalia : ?? diritti umani in #Cile ?? ??18 persone morte in incidenti violenti durante le proteste ?? 584 manifestanti feriti… - amnestyitalia : #Cile: firma l'appello per chiedere la fine della repressione e il rispetto del diritto di manifestazione -