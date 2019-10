Non si capisce più cosa sia il M5s | dice Roberta Lombardi

Fonte : agi

(Di martedì 29 ottobre 2019) La lettura del voto in Umbria, dei flussi e dei dati elaborati dall'Istituto Cattaneo di Bologna fa dire a, la più convinta fautrice - con Grillo e Fico - dell'accordo con il Pd, che tutto ciò “significa che il M5s per alcuni non è più attrattivo”. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano la capogruppo dei Cinque Stelle alla Regione Lazio aggiunge però che il problema principale è anche un altro: “Che non sipiùsiamo, qual è la nostra identità”. La leader laziale del Movimento pentastellato non si nasconde poi il senso profondo della sconfitta quando afferma che “siamo nati come un'intelligenza collettiva, ma oggi i gruppi locali sono troppo distanti dai parlamentari, i parlamentari spesso non riescono a interagire con il governo, e così via. Ma serve un collegamento, e le decisioni non possono essere calate dall'alto”. Ribaltando così l'assunto ...

