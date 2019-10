Manovra | fonti P Chigi | ‘a vertice maggioranza piena intesa politica’

Manovra : fonti P.Chigi - restano sugar e plastic tax : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Al Mef si lavora, in zona Cesarini, per trovare le ultime risorse da destinare in Manovra per “alleggerire la tassazione, volontà comune di tutte le forze di maggioranza sedute al tavolo” del vertice che si è concluso da pochi minuti a Palazzo Chigi. sugar e plastic tax, viene spiegato da fonti di governo, restano in legge di bilancio ma per la loro chiara funzione sociale, potrebbero tuttavia essere ...

Manovra : fonti P.Chigi - 140 mln in più per Industria 4.0 : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Nel vertice di maggioranza di questo pomeriggio a Palazzo Chigi sono stati destinati “140 milioni in più, per tre anni, al progetto Industria 4.0”. E’ quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi a fine riunione. L'articolo Manovra: fonti P.Chigi, 140 mln in più per Industria 4.0 sembra essere il primo su Meteo Web.

Manovra - fonti Ue : richiesta informazioni : 12.35 La Commissione Ue invierà oggi all'Italia una lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza della Legge di Bilancio, presentata nei giorni scorsi. E' quanto si apprende da fonti Ue. Simili richieste di chiarimenti saranno inviate anche ad altri Paesi, tra cui la Spagna.

Manovra : fonti governo M5S - ‘c’è accordo Pd-Iv su quota 100 - non esiste’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Le imposte sulle schede Sim -nei giorni scorsi già terreno di scontro tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la viceministra Laura Castelli – la cancellazione retroattiva della detraibilità del 19% sull’Irpef e la volontà di rivedere quota 100. Queste, apprende l’Adnkronos, secondo fonti di governo M5S, le proposte che il Pd vorrebbe inserire in legge di bilancio, e sulle ...

Decreto Clima - nella nuova bozza torna il taglio dei sussidi alle fonti fossili. Ma l’entità verrà stabilità di anno in anno in Manovra : Nell’ultima versione della bozza del Decreto Clima a cui stanno lavorando i tecnici del ministero dell’Ambiente ricompare il taglio dei sussidi alle fonti fossili per raggiungere gli obiettivi del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria. Solo che l’entità del taglio progressivo dei sussidi previsto in quella che dovrebbe essere la misura di maggiore impatto del dl Clima ...