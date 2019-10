CorSport | il Napoli decide di andare in ritiro da questa sera

CorSport : il Napoli soffre le rivoluzioni di formazione e ruolo : Sul Corriere dello Sport, Francesco Marolda commenta il pareggio del Napoli a Ferrara. La squadra paga sicuramente la sindrome da Champions, come è successo a Juve e Inter, ma questa non può essere una consolazione perché non ci saranno più tante occasioni per accorciare le distanze su tutte e due in una volta sola. Il pari di ieri è stata un’occasione persa, “come hanno confermato l’umore nero e le risposte corte e anche un po’ piccate di ...

CorSport : la meglio gioventù del Napoli. Dal 2004 sempre a caccia dei talenti : Avere un progetto vuol dire essere capaci di guardare in lontananza e di giocare di anticipo arrivando prima degli altri. In questo senso, scrive il Corriere dello Sport, il Progetto del Napoli va avanti dal 2004, da quando cioè è arrivato De Laurentiis. La società ha la sua filosofia aziendale per cui il passo deve essere sempre proporzionato alla gamba. Nel tempo ha portato a Napoli, in ordine cronologico, Lavezzi, Hamsik, Cavani, Koulibaly, ...

CorSport : Spal-Napoli - coppia di attacco Milik-Mertens. Lozano in panchina per scelta tecnica : Il Napoli torna subito in campo ad allenarsi in vista dell’appuntamento di domenica contro la Spal. Ieri, appena rientrati a Castel Volturno, gli uomini di Ancelotti si sono messi subito al lavoro. Poche le possibilità di Manolas di farcela per domenica. Ieri il greco ha lavorato in palestra, ma ancora risente della botta al costato che gli ha impedito di essere in campo contro il Salisburgo. Le sue condizioni sono alla valutazione dello staff ...

CorSport : il Manchester United su Haaland spegne i sogni del Napoli : Sale la quotazione sul mercato di Erling Braut Haaland, attaccante del Salisburgo sotto osservazione da parte di Giuntoli. Il Napoli lo segue, ma non è l’unica squadra a desiderare questo ragazzone di un metro e novantaquattro centimetri. Il Corriere dello Sport scrive che a lui è interessato anche il Manchester United, cosa che naturalmente fa salire alle stelle il suo prezzo. Questo gigante di 19 anni ha talento e personalità, maturità e ...

CorSport : Salisburgo-Napoli sintesi di un progetto da 275 gol - quelli di Insigne - Mertens e Callejon : La vittoria del Napoli contro il Salisburgo, in casa loro, dove la squadra di Marsch non perdeva da tre anni, ha un sapore straordinario. Mertens è entrato nella storia del Napoli. Insigne ha fatto pace con Ancelotti. Callejon ha risposto ancora una volta presente alla fiducia riposta in lui dal mister. Il belga, il napoletano e lo spagnolo sono l’anima di questo Napoli e la partita di ieri, scrive il Corriere dello Sport, con Insigne, Callejon ...

Il CorSport boccia l’arbitro di Salisburgo-Napoli. Dubbio rigore su Mertens : Sebbene l’arbitro francese Turpin sia considerato tra i migliori d’Europa il Corriere dello Sport non è affatto soddisfatto della sua prestazione di ieri sera in Salisburgo-Napoli. Quello che ha colpito il quotidiano sportivo, al di là degli episodi, è stato l’atteggiamento poco consono tenuto in capo dal direttore di gare, come ad esempio mettersi le mani sui fianchi in attesa di una decisone. Resta comunque il Dubbio di un ...

CorSport : Salisburgo-Napoli - Mertens e Insigne in attacco. Zielisnki in pole su Lozano : Sette attaccanti in venti convocati, per Salisburgo-Napoli, scrive il Corriere dello Sport. E’ una chiara indicazione che la partita di stasera in Austria va giocata per essere vinta. Il quotidiano sportivo immagina la possibile formazione. A difendere la porta di Meret dovrebbe esserci la coppia di centrali Manolas e Koulibaly, protetti, ai lati, a destra da Di Lorenzo e a sinistra da Luperto. Al centro resta l’enigma a sinistra, con ...

CorSport : Salisburgo-Napoli - sold out alla Red Bull Arena. Invasione di 1500 napoletani : Tutto esaurito alla Red Bull Arena per Salisburgo-Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che saranno 1500 i tifosi napoletani presenti allo stadio per acclamare il Napoli di Ancelotti. Uno spicchio dello stadio sarà colorato interamente di azzurro. Il tifo dovrà spingere la squadra alla vittoria contro un avversario ostico, imbattuto in Europa da 19 partite interne e reduce dalla beffa del 4-3 contro il Liverpool di Klopp. L’obiettivo è blindare ...

CorSport : Salisburgo-Napoli - ballottaggio Zielinski-Fabian. Testa a testa Lozano-Milik : Undicesima partita per Carlo Ancelotti e undicesima formazione schierata in campo. Il Corriere dello Sport parla di un Napoli “trasformista e camaleonte” e di Ancelotti “alfiere del turover”. Questa volta, però, le sue scelte saranno condizionate da una serie di situazioni contingenti che hanno creato un po’ di ansia. Domani, a Salisburgo, sarà emergenza in difesa. Fuori per infortunio Maksimovic, Mario Rui e Ghoulam. A destra ci sarà Malcuit, ...

CorSport : Milik-Napoli - pronto il rinnovo fino al 2024. Mancano solo le firme : Contro il Verona Arkadius Milik si è finalmente sbloccato anche in campionato. Il polacco è stato autore di una splendida doppietta che ha fruttato al Napoli i tre punti e una rinnovata dose di fiducia dopo un periodo non esattamente positivo. Il Corriere dello Sport scrive oggi che Milik avrebbe raggiunto formalmente l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024. Mancano solo le firme, ma la maggior parte del lavoro è stato portato ...

CorSport : Salisburgo-Napoli - pronto Mertens. Mario Rui in vantaggio su Ghoulam : Mercoledì il Napoli incontrerà il Salisburgo, poi domenica ci sarà la Spal a Ferrara. Il turnover è un’esigenza ormai irrinunciabile, scrive il Corriere dello Sport ma la rivoluzione può essere graduale. Meret in porta dà certezze alla squadra. Davanti a lui, Di Lorenzo può stare a destra, a sinistra e anche al centro. Sulla sinistra si può intervenire con Mario Rui che è tornato in forma, dopo due panchine precauzionali in Nazionale e con il ...

Napoli-Verona - la moviola del CorSport e la gara non impeccabile di Piccinini : Una conduzione di gara non impeccabile quella di Piccinini. Lo scrive Giorgio Marota nella rubrica dedicata alla moviola di Napoli-Verona sul Corriere dello Sport. L’arbitro, neopromosso in Serie A, ha elargito 6 gialli e fischiato 28 falli, ma non è intervenuto in situazioni un po’ al limite ed è invece poi diventato troppo severo. Innanzitutto c’è la punizione da cui nasce il gol del 2-0. Faraoni trattiene Zielinski e viene ammonito ma, come ...

CorSport : il San Paolo pronto a sostenere il Napoli. In 40mila per la gara contro il Verona : Saranno 40mila i tifosi presenti oggi al San Paolo per Napoli-Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport. Tornano i grandi numeri dopo due trasferte e la sosta per le nazionali. Sono piene le curve e quasi i distinti. Ci saranno solo degli spazi vuoti nei livelli inferiori. Ieri sera, alla chiusura, erano 36.500 i biglietti venduti. Meglio della prima sfida interna della stagione contro la Sampdoria quando i tagliandi staccati erano stati ...

CorSport : Napoli-Verona - Younes in campo. Dietro Milik o a sinistra : Potrebbe esserci Younes, oggi in campo contro il Verona. Il Corriere dello Sport scrive che il tedesco giocherà in coppia con Insigne o con Mertens. Ancelotti lo schiererà alle spalle di Milik o a sinistra, lasciando che Insigne funga da partner. In due mesi Amin ha giocato solo 10 minuti e scalpita per avere una chance. Forse è questo il momento, come un anno fa, quando spuntò all’improvviso con tre gol e tre assist in 500 minuti sfruttati in ...