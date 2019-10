Top e flop | Muriel infallibile Biglia lento | lezioso e prevedibile

Pagelle Lecce – Juventus : Dybala si conferma Top - ecco chi è il flop : Pagelle Lecce Juventus – La Juventus non riesce a vincere nonostante i tantissimi tiri in porta e le tantissime occasioni. Un Lecce composto e molto quadrato, riesce a tenere botta alla squadra bianconera, che adesso rischiar di perdere la vetta della classifica a favore dell’Inter. Non basta una splendida prestazione di Paulo Dybala, autore del gol che ha portato in vantaggio la Juventus; i bianconeri si fanno raggiungere dai ...

L'oroscopo di domani - sabato 26 ottobre - 1ª sestina : Gemelli 'Top' - Ariete 'flop' : L'oroscopo di domani sabato 26 ottobre 2019 è pronto a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso il periodo interessato è il sesto giorno della corrente settimana. Sotto esame in questo contesto quindi la giornata di partenza del nuovo weekend, messo "sotto-sopra" di proposito a vantaggio dei sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. Allora, curiosi di conoscere in anteprima come sarà questo sabato 26 ottobre? Prima di ...

Top & FLOP - Napoli-Verona il migliore ed il peggiore in campo : Una doppietta del ritrovato Milik regala al Napoli la vittoria contro l’Hellas Verona. Un gol per tempo per il polacco. Finisce 2-0 al San Paolo. PRIMO TEMPO Il Napoli parte bene, al 6′ Malcuit impegna Silvestri con un cross teso sul quale il portiere è bravo nell’uscita bassa, l’Hellas guadagna campo, va a un passo dal gol del vantaggio, Meret miracoloso con un triplo intervento nega la rete degli ospiti. Il Napoli ...

I FATTI VOSTRI - OROSCOPO PAOLO FOX CLASSIFICA 21-27 OTTOBRE/ Cancro Top e Toro flop : L'OROSCOPO di PAOLO Fox per la settimana dal 21 al 27 OTTOBRE, I FATTI VOSTRI: quali i segni al top e quelli in difficoltà? Previsioni segno per segno.

Oroscopo di domani 22 ottobre - Top-flop del giorno : risposte per Cancro - Gemelli insonne : Eccoci con l'Oroscopo di domani, martedì 22 ottobre. Prima di scoprire cosa ha in serbo questa giornata per ciascun segno è bene tenere presente che la Luna si trova in fase calante in Leone. Gran parte dei segni si ritrovano a fare i conti con una vita frenetica che molto spesso lascia affannati. In vista della fine del mese, avremo a che fare con un martedì importante e soprattutto introspettivo. Tra gioie e dolori, tra sole e pioggia per ...

L'Oroscopo di domani 21 ottobre - classifica Top-flop : Scorpione vendicativo - Toro a dieta : L'Oroscopo di domani, lunedì 21 ottobre, è pronto a svelare come partirà l'intera settimana. Le previsioni variano a seconda del segno, ma in linea di massima si prospetta una giornata interessante in cui non ci sarà spazio per la noia. Tra telefonate inaspettate, decisioni da prendere, novità di un certo spessore e una serie di alti e bassi, questo si presenta un lunedì faticoso e impegnativo, ma da non sottovalutare per via dell'ultimo quarto ...

L'Oroscopo di domani 18 ottobre - classifica 'Top-flop' : Bilancia egoista - Toro volubile : L'Oroscopo di domani, venerdì 18 ottobre, ci mette di fronte a una giornata piena di risvolti inaspettati. Prima del weekend ci saranno un bel po' di lavoretti da fare, specialmente delle commissioni personali e venerdì sarà la giornata ideale per chiunque debba portare a termine faccende di lavoro o di studio, anche se la concentrazione potrebbe scarseggiare. Alti e bassi si alterneranno nel corso delle ore di questo venerdì e il rischio di ...

L'Oroscopo del 14 ottobre - classifica 'Top flop' : sprint per Leone - Pesci volubile : Pronto L'Oroscopo di domani, lunedì 14 ottobre 2019, per tutti i segni dello zodiaco. Il buongiorno si vede dal mattino, quindi il lunedì tende a caratterizzare il resto della settimana. Abbiamo la Luna in fase calante, dunque non si escludono dolori muscolari e ossei dovuti anche ai primi colpi di freddo. Le previsioni della giornata annunciano che qualcuno dovrà fare i conti con problemi di casa o lavorativi, altri si ritroveranno pieni di ...

Oroscopo domani 12 ottobre classifica 'Top e flop' : ordine per Sagittario - Gemelli a dieta : L'Oroscopo di domani, sabato 12 ottobre, apre le porte a una giornata particolarmente interessante, che porterà con sé delle novità riservate ad alcuni segni zodiacali. Siamo alla vigilia del plenilunio, che si verificherà nella serata di domenica. Questo fine settimana si prospetta agitato, assonnato e con punte di emozioni dovute a determinati colpi di scena. Qualcuno si ritroverà a battagliare con un certo fastidio stagionale, qualcun altro ...

Top e flop in casa Juventus - Pjanic metronomo del centrocampo : Miralem Pjanic è diventato ormai una pedina indispensabile per la Juventus di Maurizio Sarri. Il centrocampista bosniaco ha disputato un ottimo inizio di stagione dimostrandosi l'uomo in più, colui che detta i ritmi della partita. Pjanic, il migliore Dopo le prime sette giornate di campionato la Juventus è tornata in testa alla classiifica, la squadra di Maurizio Sarri nell'ultimo turno ha superato al 'Meazza' l'Inter di Antonio Conte per 2 a 1, ...

L'oroscopo di domani 11 ottobre - classifica Top e flop : sfide per Gemelli - Cancro volubile : L'oroscopo di domani, venerdì 11 ottobre, è pronto. Siamo alle porte del weekend, un'altra settimana volge a conclusione lasciando strascichi di stanchezza e qualche malanno tipico di questa stagione dal tempo un po' incerto. Tra pochi giorni ci sarà il plenilunio per cui non c'è da preoccuparsi se domani ci si sentirà un poco volubili, appesantiti e sonnolenti. Tuttavia, la vita è pronta a regalare sorprese anche se non mancheranno questioni ...

L'oroscopo di domani 10 ottobre - classifica 'Top e flop' : Toro stressato - Cancro lunatico : L'oroscopo di domani, giovedì 10 ottobre 2019, annuncia una giornata interessante che porterà delle novità per alcuni segni dello zodiaco. Stanchezza, malanni ma anche fame e profumo di castagne e d'amore: queste sono alcune delle cose che caratterizzeranno la giornata di domani. Per qualcuno tornerà in ballo il capitolo soldi, inoltre ci sono delle difficoltà spinose da fronteggiare. Approfondiamo il tutto e scopriamo le previsioni del giorno ...

Oroscopo ottobre - segni Top del mese : Aquario flop - Sagittario energico e grintoso : Il decimo mese dell'anno è appena iniziato, vediamo quali sono secondo i presagi degli astri e delle stelle, i segni più e meno fortunati di ottobre. Sarà un momento vantaggioso per i nati sotto il segno dei Gemelli, che ritrovano la serenità in amore e la grinta in ambito lavorativo. Anche per lo Scorpione il primo mese autunnale porterà dei miglioramenti, grazie a Mercurio e Venere che favoriscono i sentimenti. Alti e bassi per l'Aquario, sarà ...

Previsioni astrologiche ottobre - segni Top e flop : Gemelli tra i preferiti degli astri : Il mese di ottobre è appena iniziato, vediamo quali sono secondo il presagio degli astri e delle stelle i segni più e meno fortunati del mese. Sarà un mese vantaggioso per i Gemelli, che sia in amore che all'interno dell'ambito lavorativo potranno fare affidamento sulla protezione dei pianeti, ma anche per lo Scorpione, che dall'8 del mese beneficerà della presenza di Venere nel segno. Momento sottotono per il Capricorno. Ecco di seguito ...