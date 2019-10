Si schiantano con l' auto contro un albero | feriti 5 giovani

Modena : tre giovani si schiantano con l’auto - albero entra nell’abitacolo. Un morto : Un ragazzo albanese di 22 anni residente a Castelfranco Emilia è morto sul colpo, mentre altri due ragazzi che viaggiavano nell'auto insieme a lui sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. Lo schianto è stato così violento che l' albero è entra to nell'abitacolo fino all'altezza del cambio.Continua a leggere

La superstrada veneta killer degli uccelli : in migliaia si schiantano contro le barriere antirumore : Sulla Pedemontana vicino a Montebelluna strage di specie migratorie. La denuncia degli ambientalisti: "Non ci sono le sagome per salvare la vita dei volatili".

Brindisi - rubano un'auto e la polizia li insegue : ladri si schiantano contro una rotatoria : Si sono vissuti momenti di paura ieri sera 29 agosto a Brindisi, intorno all'una di notte, nel pieno centro della città, dove due ladri hanno rubato una Renault Clio parcheggiata in via Carso, nel rione Cappuccini. L'azione non è però sfuggita ad una pattuglia della polizia che, una volta individuata la vettura rubata, si è messa all'inseguimento dei soggetti. Tuttavia questi ultimi non si sono fermati e hanno continuato la loro folle corsa per ...