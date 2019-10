Non beve alcol | ma è ubriaco | 46enne scopre rara sindrome dopo un controllo della polizia

Di Maio : “Se Matteo Salvini Non si beveva un mojito in più era ancora ministro dell’Interno” : "Da Salvini pugnalata alle spalle, ha deciso lui di non essere più ministro dell'Interno" ha spiegato il ministro degli esteri nel corso dell'intervista a Massimo Giletti a Non è l'arena su La7. . "C'è chi pensa al partito e chi al Paese e lui ha pensato al suo partito, è legittimo ma ora non può dire dall'opposizione che questo governo non sta facendo bene" ha aggiunto di Maio.Continua a leggere

Vieni da me : la telefonata di Ambra Angiolini per Laura Freddi (che Non beve dalle tazze di Pamela Prati e Marco Caltagirone) : Caterina Balivo, nella puntata di giovedì 19 settembre 2019, ha ospitato Laura Freddi per sottoporla ad un'intervista con le emoticons. Tra i tanti personaggi che hanno costellato la carriera della showgirl romana, anche Ambra Angiolini, sua collega ai tempi di 'Non è la Rai':prosegui la letturaVieni da me: la telefonata di Ambra Angiolini per Laura Freddi (che non beve dalle tazze di Pamela Prati e Marco Caltagirone) pubblicato su TVBlog.it ...

PordeNone - beve una birra durante furto in negozio : test del Dna lo inchioda 4 anni dopo : Un 59enne friulano è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato a ben quattro anni di distanza dal colpo in un negozio di alimentari. L'uomo aveva bevuto una birra e ora, grazie ai reperti recuperati nell'ambito di un altro procedimento, è stato possibile collegare l'uomo alla rapina.Continua a leggere

Diamante - il sindaco beve un bicchiere di acqua di mare : “Così dimostro che Non è inquinata” : Ha bevuto un bicchiere di acqua del suo mare per dimostrare a tutti che non è inquinato. Così Ernesto Magorno, sindaco di Diamante, nota località marittima in provincia di Cosenza, Calabria, che ogni anno richiama migliaia di turisti, ha provato a mettere a tacere le polemiche di quanti nei giorni scorsi hanno fatto notare come quell'acqua fosse sporca. "Noi vogliamo una città pulita, sicura e serena e andremo avanti per la nostra strada. Noi ...