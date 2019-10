La moda dei modelli queer non è solo una moda

La modalità performance dei Galaxy Note 10 non sembra aumentare le prestazioni : Gli ultimi smartphone top di gamma di Samsung hanno ben quattro modalità prestazionali fra cui scegliere: modalità bilanciata, a medio risparmio energetico, a massimo risparmio ed una ad alte prestazioni. La descrizione di quest’ultima è però differente sui Galaxy S10 rispetto ai Galaxy Note 10: sui primi dice di garantire la massima qualità del display e il minor risparmio energetico mentre sui secondi afferma di portare anche una ...

Testa O Croce è la terza vita dei Modà dopo il capitolo Ultrasuoni; Kekko Silvestre : “Non ho problemi con nessuno - ho chiesto scusa” : Testa O Croce dei Modà è un album sereno, positivo ma soprattutto concreto. Al suo interno infatti si trovano storie reali, frutto di esperienze di vita vissute davvero. Quattro anni dopo il precedente progetto discografico, Passione Maledetta, i Modà rilasciano nuova musica. Cosa hanno fatto in questi anni di pausa? Kekko li ha trascorsi in pigiama, ci scherza su, ma soprattutto i Modà sono tornati a vivere la vita di tutti i giorni e hanno ...

Il ritorno dei Modà - Kekko : ‘Senza i Modà non ci sarà più neanche Kekko’ : Sono passati 4 anni, 4 anni da quando il gruppo dei Modà annunciava di volersi prendere una pausa. In molti hanno pensato a una avvisaglia di un prossimo scioglimento e invece eccoli qui, di nuovo insieme pronti a far uscire il loro album “Testa o croce” il 4 ottobre. E in queste settimane in cui i Thegiornalisti si sono divisi fa ancora più rumore una band che rimane insieme. Kekko Silvestre, il frontman è deciso quando racconta a ...

FIFA 20 : EA è al corrente dei problemi della modalità Carriera - ma ci vorrà del tempo per risolverli : FIFA 20 è arrivato nei negozi solo da pochi giorni (senza considerare il periodo di Accesso Anticipato) e i giocatori hanno già individuato numerosi problemi nella nuova produzione EA Sports, specialmente nella modalità Carriera, al punto che l'hashtag #FixCareerMode è diventato uno dei più popolari su Twitter.Una lunga e dettagliata lista dei problemi che affliggono la modalità è apparsa su Reddit, diventando uno dei thread più letti e popolari ...

Le modalità facili tanto criticate sono il più grande desiderio del cantante dei Korn : Johnathan Davis, il cantante della band nu-metal Korn, non beve alcolici, non partecipa a grandi party o non abusa di droghe. Ma ha un vizio: i videogiochi. Il suo amore per i videogiochi ha portato lui e la sua band a essere recentemente presenti in un evento MMORPG. Significa anche che la sua crew trascina giganteschi case contenenti TV, console e giochi. Lui chiama questi i suoi rig e li porta ovunque con sé.Parlando con Kotaku, Davis ha ...

Call of Duty Modern Warfare : nei file della beta sono presenti dei riferimenti alla modalità Battle Royale : Stando alle parole di Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare non avrà una modalità Battle Royale. Tuttavia nonostante ciò nelle scorse settimane sono emerse in rete varie indiscrezioni riguardo la sua presenza. E ora l'open beta getta ulteriore benzina sul fuoco.Alcuni dataminer infatti hanno analizzato il client della versione PC, trovando tra la le righe di codice riferimenti a zone, bottino e una misteriosa valuta, chiamata "Plunder", di ...

Le modalità multiplayer di Luigi's Mansion 3 riceveranno dei DLC a pagamento dopo il lancio : Luigi's Mansion è generalmente vista come una serie focalizzata sul single player, ma per coloro che sono alla ricerca di un'esperienza multiplayer, Luigi's Mansion 3 avrà molto da offrire su questo fronte. Non solo arriverà con due modalità multiplayer - ScareScraper e ScreamPark - ma queste due modalità riceveranno anche DLC post-lancio a pagamento.Sulla pagina del gioco sul sito Web ufficiale di Nintendo, il publisher conferma: "DLC a ...

Annunciato l’instore dei Modà a Milano il 5 ottobre - tra firma copie e sorprese : L'instore dei Modà a Milano è finalmente ufficiale. La notizia arriva direttamente sui canali social della band, che rivela la data dell'incontro con i fan per il firma copie a supporto di Testa O Croce. "Ciao Romantici! Prendete carta e penna e segnatevi questa data: 5 ottobre!Vi aspettiamo a Milano, al Mondadori Megastore Piazza Duomo! Sarà un evento speciale, l'unico in tutta Italia: una giornata piena di sorprese per rivederci e ...

Akash Kumar/ "Mi hanno chiesto di fare dei reality ma voglio rimanere nella moda" : Akash Kumar ospite presso gli studi di Storie Italiane. Il modello ex partecipante di Ballando con le Stelle si è raccontato in collegamento tv

La data zero dei Modà a Jesolo a novembre : biglietti in prevendita : Si terrà al Palainvent di Jesolo la data zero dei Modà. Il tour nei palasport partirà ufficialmente il 2 dicembre con il concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) ma è notizia di oggi la data zero in programma per il 26 novembre a Jesolo. I biglietti per il tour dei Modà nei palasport sono già disponibili in prevendita mentre quelli per la data zero di Jesolo saranno disponibili dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 9 settembre, ...

Le paure nascoste nel testo di Quelli Come Me dei Modà - nuovo singolo da Testa O Croce (audio) : Quelli Come Me dei Modà anticipa l'uscita di Testa O Croce. Il gruppo di Francesco Silvestre è pronto a tornare in radio dal 30 agosto con un nuovo brano con il quale andranno ad anticipare il ritorno sul mercato discografico, che avverrà a 4 anni di distanza da Passione Maledetta. Dell'ultimo singolo, racconta Francesco Silvestre: "Quelli Come me nasce nei bar di Milano, di notte. Non so se è capitato anche a voi di riuscire a ...