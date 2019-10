Foggia | 53enne uccisa a coltellate nella sua casa | negli scorsi giorni era stata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Èsua abitazione in via Diaz, a Orta Nova, nelno, con diverse. Poi l’assassino si è dato alla fuga. La vittima è una, Filomena Bruno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si tratta della stessa donna che sabato sera èminacciata con una pistola dall’ex genero in un bar del comuneno. L’uomo – secondo il sito Immediato.net – è Cristoforo Aghilar, 36 anni, evaso dai domiciliari da un mese e da allora latitante. Gli investigatori lo stanno cercando per accertare un suo eventuale coinvolgimento nel delitto. Dopo l’aggressione subita, Bruno, su raccomandazione dei carabinieri, era andata a vivere dalla madre ma nel pomeriggio aveva fatto rientroper motivi in corso di accertamento. Lì, in via Diaz, èraggiunta dal suo assassino. Aghilar, spiega sempre ...

