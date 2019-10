Drammatico schianto in strada a Sassari | muore il “re della semola” | due feriti gravi

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) A perdere la vita è stato Agostino Galleu, classe 1938, storico titolareMolini Galleu e per questo conosciutissimo in zona come "il resemola e del Pane" di Ozieri. L'anziano imprenditore viaggiava come passeggero di una vettura guidata da un medico 71enne che si è scontrata frontalmente con un'altra auto guidata da un 41enne.

