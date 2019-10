Di Lorenzo tra il 5 | 5 e il 6 Sui giudizi pesa la posizione in campo non sua

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Una sola sufficienza per Giovanni Di Lorenzo. Gliela regala Repubblica. Gazzetta, Corriere della Sera e Corriere dello Sport sono invece unanimi nel dargli 5,5 in pagella. Nel giudizio di tutti ha un peso la posizione del difensore in campo, non la sua naturale, quella preferita. La Gazzetta dello Sport scrive: "Cosa non ci faccio lì? Quando Strefezza s'invola per Kurtic-gol, non c'è. Sbaglia parecchi cross. Ma non è la sua fascia" Idem il Corriere dello Sport: "La sinistra non è casa sua e quindi smarrisce i tempi delle giocate, ritardandole".

