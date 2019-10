Aggressione Niccolò Bettarini | confermate le condanne agli aggressori

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Novella Toloni Secondo il procuratore generale di Milano i quattro imputati volevano uccidere. Per questo sono stateleper tentato omicidio, anche se due giovani hanno ottenuto uno sconto di pena Sono stateleper tentato omicidio ai quattro giovani che, il primo luglio 2018, aggredironofuori da una discoteca milanese. Il figlio della presentatrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefanofu assalito con calci e pugni e ferito con diverse coltellate, durante una lite fuori dal locale Old Fashion. Nessun dubbio sull’intenzionalità dei fatti. Le coltellate contro"inferte in prossimità degli organi vitali" configurano, secondo l’accusa, "il reato di tentato omicidio" e non quello di rissa. I quattro volevano uccidere, per questo ledi primo grado sono ...

