Scioperi trasporti novembre | aerei a terra il 25 | prima toccherà a treni e mezzi pubblici

Scioperi trasporti ottobre : protesta nazionale di aerei - treni e mezzi pubblici il 25 : Il Ministero dei trasporti ha aggiornato il calendario degli Scioperi in programma nel mese di ottobre. Tante le date in cui potrebbero esserci disagi, a causa dello stop di aerei, treni e mezzi pubblici. In particolare, ci sarà da cerchiare in rosso la giornata di venerdì 25 ottobre 2019, quando si svolgerà un nuovo sciopero generale delle categorie pubbliche e private. Per 24 ore sarà a rischio il TPL, con modalità territoriali, ma anche il ...