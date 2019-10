Perché sono passato da iliad ad ho | da operatore standard a virtuale

MotoGP - GP Australia 2019 : Perché sono state cancellate le qualifiche? Cosa è successo e cosa accadrà : griglia di partenza e possibile recupero : Il sabato del Gran Premio di Australia 2019 di MotoGP come temuto, è stato letteralmente funestato dal meteo. Prima la pioggia, quindi il fortissimo vento (in arrivo da più direzioni) hanno spinto i piloti a recarsi direttamente in prima persona presso la direzione gara, soprattutto dopo il brutto incidente di Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) nel corso della FP4, con il portoghese che è finito sull’asfalto dopo la staccata di curva 1, ...

Sanremo Giovani - colpo di scena : tre brani esclusi dalla selezione Perché non sono inediti : Un vero e proprio colpo di scena per il secondo anno consecutivo a Sanremo Giovani con tre brani esclusi perché già editi. Se lo scorso anno sotto la lente di ingrandimento sono finiti Laura Ciriaco di “The Voice Of Italy” (poi eliminata per presunto plagio) e di “Amici” (assolto perché “i tecnici non avrebbero individuato l’avvenuta diffusione del brano”), stavolta gli artisti esclusi sono ben tre. Il 22 ottobre sono stati ...

I medici dicono ai genitori che hanno deciso di non curare più il bambino Perché non ci sono più speranze e il bambino comincia a guarire : Una storia incredibile e bellissima alo stesso tempo. Una famiglia della Gran Bretagna stava vivendo delle giornate terribili dopo che al loro piccolo figlio di soli 8 anni, Julien era stata diagnosticata la leucemia. I dottori, dopo aver provato a curarlo, avevano detto un giorno ai genitori che avevano deciso di interrompere le cure perché, secondo loro, non c’era più nulla da fare. I genitori, disperati avevano deciso di spiegare al ...

Jonathan Kashanian : “Non sono nessuno ma la cosa più grave è definirmi un mezzo uomo Perché indosso i calzini gialli e ho modi raffinati” : “Non sono nessuno e non tutti devono conoscere la mia vita privata. Ma ho lavorato fin da bambino, mi mettevo il naso da pagliaccio e mi davo da fare alle feste private durante le elementari. Alle medie ero invece il segretario in un’associazione mentre da adolescente lavoravo come insegnante privato”: è iniziato così il racconto di Jonathan Kashanian a Detto Fatto. L’ex concorrente del Grande Fratello e volto di ...

Perché le Regionali in Umbria sono una trappola : Le elezioni Regionali in Umbria sono il primo banco di prova dell'alleanza fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ma anche un test importante dopo i primi mesi del governo Conte bis. E mentre Matteo Salvini è pronto a lanciare la scalata alle altre Regioni italiane, anche nella maggioranza c'è chi spera in una debacle.Continua a leggere

Uomini e Donne - Perché Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati : Ad otto mesi dall'inizio della storia d'amore, l'ex tronista spiega le ragioni che l'hanno portato ad interrompere la...

Detto Fatto - la rivelazione di Bianca Guaccero : "Perché sono finita in analisi - come mi ha cambiato" : Tempo di confidenze per Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto su Rai 2, che ha raccontato alcuni degli aspetti più intimi della sua personalità in una lunga intervista al settimanale Oggi. La Guaccero ha parlato anche delle sue insicurezze, e ha spiegato: "Se non avessi Fatto questo mestier

Insigne : “Sono corso verso Ancelotti Perché mi ha sempre dato fiducia” : Nel post partita di Salisburgo-Napoli ai microfoni di Sky è intervenuto Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha parlato dell’esclusione dai titolari contro gli austriaci e della scelta di Ancelotti di farlo partire dalla panchina. “Ero sereno perché accettiamo le scelte del mister. Sono andato in panchina tranquillo. C’è bisogno di tutta la squadra e oggi non solo io ho fatto gol, ma hanno dato il loro contributo tutti, ...

Amber Heard e la protesta contro Instagram : «Perché non sono libera di pubblicare il mio seno nudo?» : Niente nudità su Instagram. sono le severe linee guida che il social network ha adottato, ma che ad Amber Heard non sono andate proprio giù. L’attrice aveva pubblicato una foto che la ritraeva senza veli: giacca nera e capezzoli di fuori. Un servizio fotografico professionale che però è stato immediatamente oscurato da Instagram, che vieta questo genere di pubblicazioni (a meno che non si tratti di cicatrici causate da mastectomia o donne ...

Boban : “Perché sono al Milan? Me lo chiedo anche io”. Ma poi sdrammatizza… : Ha destato scalpore, tra i tifosi del Milan, il siparietto tra Mario Sconcerti e Zvone Boban al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento. Presenti entrambi all’evento, tra i due c’è stato uno scambio di battute che ha portato l’attuale Chief Football Officer rossonero a rilasciare delle dichiarazioni infelici sulla società meneghina, salvo poi sdrammatizzare al fine di evitare strumentalizzazioni. Nel dettaglio, ...

Aemilia - Delrio in Antimafia : “Mai fatto campagna elettorale a Cutro. Sono andato Perché c’era gemellaggio con città del Nord” : Non è andato in Calabria a chiedere voti ma solo a incontrare gli amministratori locali con i quali Reggio Emilia “aveva stretto un patto di amicizia”. Graziano Delrio è stato audito in Antimafia per dire la sua sulle varie vicende andate in scena a Reggio Emilia quando lui era sindaco. Episodi riportati anche nelle motivazioni del processo Aemilia, il maxi procedimento contro la ‘ndrangheta in Emilia Romagna. “Io – ...

Tale e Quale Show - Sara Facciolini svela : “Ecco perchè sono sparita” : Sara Facciolini racconta perchè ha lasciato la televisione prima di fare Tale e Quale Show Ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTV, pubblicata sul numero uscito in edicola martedì scorso, Sara Facciolini, concorrente di Tale e Quale Show 2019, nonché ex volto de L’Eredità. Nell’intervista in questione, l’ormai ex protagonista del fortunato programma del venerdì sera di Rai1 condotto da ...

Salvini : io sindaco? prima o poi - ma non di Roma Perché io sono di Milano : Salvini: “Io sindaco? Mi piacerebbe prima o poi” Roma – “Mi piacerebbe prima o poi, ma prima voglio tornare al governo per finire quello che ho cominciato”. Lo dice Matteo Salvini ad ‘Agora” su Raitre, alla domanda se gli piacerebbe fare il sindaco di Milano. “NON DI Roma, IO sono DI Milano” “Ma figurati. Ci sarà un Romano o una Romana che può fare il sindaco di Roma. Io sono di Milano. Uno estratto a sorte dall’elenco telefonico lo troviamo per ...

Ambra Angiolini e Francesco Renga - ecco Perché si sono lasciati. La dolorosa confessione dopo tanti anni : Ne parliamo spesso di Ambra e del suo nuovo folle amore: la ex ragazza modello di “Non è la Rai”, come tutti sanno, ha trovato la felicità al fianco dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Questa relazione è arrivata dopo il matrimonio naufragato con il cantante Francesco Renga. Da questa unione sono nati due figli, la 15enne Jolanda e Leonardo di 13 anni. Eppure, anche se al centro del gossip, non si sono mai saputi i veri ...