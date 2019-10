Per Trump successo con vista urne Ma l' Isis non è morto col suo capo

Eminem è stato interrogato dai servizi segreti Per dei versi contro la famiglia Trump : "Perché Agent Orange (nomignolo dato al presidente Donald Trump per la pigmentazione della pelle, ndr) mi ha mandato i servizi segreti / per incontrarmi di persona e capire se davvero penso di colpirlo / O chiedere se ho connessioni con i terroristi / Ho risposto: “Solo quando si tratta di inchiostro e testi delle canzoni”". Questi sono dei versi di 'The Ringer', il brano più conosciuto di 'Kamikaze', l’ultimo album del rapper statunitense ...

Eminem è stato interrogato dai Servizi Segreti Per il testo di Framed e Per un freestyle contro Donald Trump : Un'inchiesta riaperta da BuzzFeed ha confermato che il rapper Eminem è stato interrogato dai Servizi Segreti a seguito di due episodi: il primo riguarda il testo di Framed, brano contenuto nell'album Revival (2017) e il secondo si riferisce a un freestyle che Marshall Mathers improvvisò durante i BET Hip Hop Awards sempre nel 2017, nel quale attaccava ferocemente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per comprendere al meglio la ...

Nel 2018 il rapPer Eminem fu interrogato dal Secret Service statunitense Per una canzone in cui parlava di Ivanka Trump : Nel 2018 il rapper Eminem fu interrogato dal Secret Service statunitense, agenzia governativa che si occupa della sicurezza del presidente e della sua famiglia, per una «canzone minacciosa» nei confronti di Ivanka Trump, la figlia di Donald Trump. La notizia

Per non essere scortese Conte ha messo l’intelligence al servizio di Trump : Alla fine Giuseppe Conte ha fatto abbastanza chiarezza sugli incontri tenuti, su sua autorizzazione, dall’intelligence italiana con il ministro della Giustizia William Barr. Il punto più importante della conferenza stampa, dove il premier ha esposto per sommi capi quanto riferito al Copasir, è che “

Guerra in Siria - l'annuncio di Trump : "Cessate il fuoco Permanente" : Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che il cessate il fuoco concordato giovedì scorso tra la Turchia e la...

“Where’s my Roy Cohn?” - disse Trump. L'avvocato più manipolatore e temuto d'America in un doc imPerdibile : “Dov’è il mio Roy Cohn ?”invocò ad alta voce Donald Trump quando i federali avviarono l’indagine sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016. Non casualmente “Where’s my Roy Cohn?” è il titolo di un esplosivo documentario di Matt Tyrnauer rimbalzato dal Sundance al cartellone della Festa di Roma. Esplosivo perché fa luce sul burattinaio politico di una destra americana ...

Un importante diplomatico statunitense ha detto che Trump sospese gli aiuti all’Ucraina Per ottenere vantaggi politici : William Taylor, importante diplomatico statunitense in Ucraina, ha testimoniato martedì di fronte agli investigatori del Congresso americano che si stanno occupando dell’impeachment contro il presidente Donald Trump. La procedura di impeachment era stata avviata tre settimane fa dai Democratici per

Guerra in Siria - scade la tregua : ora Trump ha un piano Per "salvare" i curdi : Putin e Erdogan a Sochi tentano di "normalizzare" il destino della Siria ma alla partita non può non prendere parte anche...

Trump rinuncia al G7 a Doral Per tenere su il muro rosso : Donald Trump pensava che fosse una gran bella idea quella di ospitare il G7 del prossimo anno a Doral, il golf resort della famiglia Trump in Florida, così vicino all’aeroporto di Miami, con tutto quello spazio – suite e appartamenti enormi per tutte le delegazioni – e le sale riunioni e da ballo “t

I dazi di Trump Per Arnault non sono un problema : Le celeberrime borse Louis Vuitton sono state sino a ora un simbolo globalista della moda francese. Certamente tra le più celebri e imitate (decine di migliaia di fake ogni anno) al mondo. Il marchio fa parte della più potente conglomerata del lusso esistente, il suo presidente è l’uomo più ricco d’Europa, uno tra i primi cinque multi miliardari al mondo.Orgogliosamente francese ma prima di tutto dedito al ...

DALLA CINA/ Lao Xi : dalla Brexit a Trump - i fronti aPerti che affondano l'Italia : dalla Brexit a Trump, la situazione globale lascia tutti in uno stato di grande nervosismo e volatilità. l'Italia ne farà le spese per prima

Rick Perry - segretario dell’Energia del governo Trump - ha annunciato le sue dimissioni : Negli Stati Uniti Rick Perry, segretario dell’Energia del governo di Donald Trump ed ex governatore Repubblicano del Texas, ha annunciato le sue dimissioni. La rinuncia di Perry al suo incarico era attesa da diverse settimane, ma si era fatta più

Trump conferma : Perry via entro il 2019 : 01.20 Il governo Trump perde un altro pezzo: il ministro dell'Energia Rick Perry lascerà entro la fine dell'anno. La conferma delle dimissioni è venuta dallo stesso presidente americano che ne ha parlato con i giornalisti a margine di un evento, dopo che da settimane si susseguivano voci sul suo esonero.

Il capo provvisorio dello staff della Casa Bianca ha detto che Trump decise di sospendere gli aiuti economici all’Ucraina Per costringerne il governo a indagare sulla campagna presidenziale del 2016 : Il 17 ottobre Mick Mulvaney, dallo scorso gennaio capo provvisorio dello staff della Casa Bianca, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha detto che il presidente Donald Trump decise di sospendere gli aiuti economici all’Ucraina con l’obiettivo di costringere il