I Comuni aspettano dal Governo la riforma della finanza locale

(Di domenica 27 ottobre 2019) La prossima manovra di bilancio cosa riserverà aie alle autonomie locali? Per il momento il dibattito non lascia trasparire molto, complice anche il quadro (tutt’altro che roseo) delle condizioni complessive di un Paese che non cresce e deve sopportare un debito pubblico inarrestabile. Salvo qualche accenno all’unificazione tra l’Imu e la Tasi e qualche indiscrezione in materia di riscossione, l’agenda politica nazionale, almeno sinora, non sembra destinare particolari attenzione ai.Curioso, se non paradossale. Il paradosso sta nel fatto che, se da un lato, si parla sempre meno di, dall’altro, la rete dei municipi si rivela decisiva ai fini dell’implementazione delle politiche pubbliche più significative per i governi nazionali. Gli esempi possibili sono (virtualmente) infiniti. Basti pensare agli asili nido ...

