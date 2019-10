Heather Parisi attacca ancora Lorella Cuccarini | lei reagisce su Instagram

Fonte : dilei

(Di domenica 27 ottobre 2019) Sembra non arrestarsi la querelle tratra interviste infuocate, dure dichiarazioni e botta e risposta sui social network. È tornata a parlare della sua rivale: durante l’intervista a Verissimo,, ha ripercorso la sua celebre carriera, non sono mancate le frecciatine alla sua collega. L’ex showgirl e icona degli anni ’80, ha raccontato a Silvia Toffanin durante l’ultima registrazione di Verissimo, il dualismo con, entrambe infatti sono state per anni protagoniste indiscusse del piccole schermo. Nonostante laabbia dichiarato di non avere alcuna remore nei confronti della sua amica-nemica, non si è risparmiata affermazioni che hanno lasciato perplesso il pubblico a casa “Perché devo provare qualcosa per questa persona?”-ha dichiarato-“Affetto?Indifferenza”, ha precisato poi la ballerina ...

