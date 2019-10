Caldo anomalo | è “un autunno pazzo | le foglie non cadono e in giro ci sono ancora mosche

Meteo ribaltone : torna il Caldo e sarà un weekend decisamente anomalo : L'ondata di maltempo lascerà lo spazio ad un vero e proprio "ruggito africano". Un vasto campo di alta pressione si porterà...

Maltempo - disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria : scirocco e Caldo anomalo - mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici : E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi ...

Previsioni Meteo Roma - continua l’estate di Ottobre : sole e Caldo anomalo per gran parte della settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Unica certezza, in una prospettiva di evoluzione per il resto di Ottobre, è la persistenza di un campo gli alta pressione su tutto il Lazio e ovviamente sulla Capitale, alta pressione che garantirà tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo per il periodo. Temperatura già intorno ai +24/25°C in questi giorni, anche localmente oltre su qualche quartiere, ma i valori massimi sono destinati a lievitare ...

Allerta Meteo - weekend di scirocco sull’Italia : forte maltempo e tornado al Nord - Caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...

Previsioni Meteo Roma : torna l’Estate nella Capitale - Caldo anomalo nei prossimi giorni [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Una vera esaltazione anticiclonica si compirà nel corso dei prossimi giorni e in particolare nella prima parte della prossima settimana. La saccatura instabile nordeuropea che affonderà verso la Penisola iberica, troverà lì terreno fertile per un ulteriore approfondimento, tenendo un asse troppo trasversale rispetto alle latitudini centrali italiani. nella sostanza, sulla traiettoria del flusso umido lungo ...

Previsioni meteo 18 ottobre : in arrivo ondata di maltempo al nord ma Caldo anomalo al sud : Le Previsioni meteo di oggi 18 ottobre indicano l'arrivo di un nuovo vortice ciclonico sull'Italia che farà sentire i suoi effetti più intensi le corso del weekend fermandosi però al nord dove assisteremo a nubifragi e temporali. Grazie a venti caldi africani, invece, al sud tempo aleggiato e sopratutto temperature quasi estive.Continua a leggere

Previsioni meteo 12 ottobre : Caldo anomalo - l’autunno tarda ad arrivare : Il secondo weekend di ottobre sarà caratterizzato da condizioni di meteo sereno e temperature decisamente superiori alla media stagionale che nelle ore più calde potranno arrivare a sfiorare i 30 gradi. Domani qualche nube in più al Centro-Nord e in Sardegna, soprattutto nel settore ligure, al Centro e all’estremo Nordest.Continua a leggere

Meteo - sarà un anomalo weekend Caldo (ma c'è un'insidia) : In Italia domina l'alta pressione africana: clima mite e soleggiato anche per le giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre...

Stop al Caldo anomalo - in arrivo calo termico : Roma - Ultimi giorni di caldo anomalo: L'egemonia dell'anticiclone sub tropicale sta per terminare bruscamente e con essa anche il clima semi estivo che ci ha accompagnato negli ultimi giorni di Settembre e che resisterà in buona parte anche per la prima giornata di oggi 1 Ottobre, poi l'arrivo di un fronte di aria fredda dal nord Europa farà precipitare i termometri di molti gradi, la diminuzione potrà essere anche ...

Stop al Caldo anomalo - in arrivo calo termico : Roma - Ultimi giorni di caldo anomalo: L'egemonia dell'anticiclone sub tropicale sta per terminare bruscamente e con essa anche il clima semi estivo che ci ha accompagnato negli ultimi giorni di Settembre e che resisterà in buona parte anche per la prima giornata di oggi 1 Ottobre, poi l'arrivo di un fronte di aria fredda dal nord Europa farà precipitare i termometri di molti gradi, la diminuzione potrà essere anche ...

Groenlandia : ennesimo "Caldo" anomalo. Quasi 20°C oltre le medie : La Groenlandia continua ad essere avvolta da anomalie positive fin troppo estreme dopo un'estate davvero da dimenticare e capace di porsi tra le estati più calde di sempre. Vi abbiamo parlato nei...

Previsioni Meteo - da Venerdì torna l’Anticiclone : altri 10 giorni di sole e Caldo anomalo fino a fine mese : L’Italia sta per vivere un brusco peggioramento del tempo che tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 non solo scatenerà forti temporali su gran parte del Paese, ma farà anche crollare bruscamente le temperature. Sarà, però, soltanto un passaggio perturbato molto isolato, rapido e transitorio. Le Previsioni Meteo a medio e lungo termine, infatti, non lasciano scampo a possibili interpretazioni alternative: già da questo weekend tornerà ...

Fine settimana col super anticiclone : Caldo anomalo fino a 35° : Sole e temperature alte sono previsti su tutta Italia fino al prossimo mercoledì. Qualche nube pomeridiana, senza pericolo di piogge, si formerà sui monti. Il quadro cambierà giovedì quando dal Nord Europa arriveranno correnti più fresche. L’estate è ormai agli sgoccioli ma il bel tempo e le temperature piuttosto alte saranno garantiti ancora per qualche giorno. Con grande gioia di chi si appresta a trascorrere un altro periodo di relax lontano ...

Previsioni meteo 13 settembre : vampata africana - Caldo anomalo e aumento delle temperature : Secondo le Previsioni meteo oggi venerdì 13 settembre farà caldo praticamente in ogni Regione. Una sorta di ritorno all'estate che coinciderà con l'aumento delle temperature e valori molto più simili ai mesi di luglio e agosto. Previsti picchi di 34-35° in Sardegna, 31-32° a Roma, Napoli, Firenze, 30° a Milano.Continua a leggere