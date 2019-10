Verissimo | Francesco Acra in lacrime per i figli | il momento in cui crolla da Silvia

Francesco Arca in lacrime a Verissimo : il video che colpisce l’attore : Verissimo: Francesco Arca piange davanti a Silvia Toffanin Momento di commozione a Verissimo per Francesco Arca. L’attore lanciato da Uomini e Donne si è emozionato per via di alcuni video realizzati dalla redazione di Silvia Toffanin. video nei quali è stata ripercorsa la carriera di Arca ma soprattutto la sua vita privata. Che da tempo […] L'articolo Francesco Arca in lacrime a Verissimo: il video che colpisce l’attore ...