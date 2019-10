Sicilia | comune di Carini chiude la pizzeria del fratello di Peppino Impastato | “Non in

Sicilia - 'A.A.A. vendesi stadio' : il comune di Rosolini in crisi lo mette sul mercato : Il comune di Rosolini prova a vendere lo stadio e lo inserisce nel piano delle valorizzazioni e delle alienazioni. È stato inserito tra i beni da dismettere lo stadio “Salvatore Consales”, il valore stimato è di 2 milioni e 500 mila euro. Un’area di circa 10 mila metri quadrati in cui insiste il terreno di gioco in erba sintetica, le tribune, gli spogliatoi, i bagni, gli uffici, l’area tecnica e i parcheggi. Quello che era il campo sportivo ...

Palermo : stabilizzazioni al Comune - Ale Ugl Sicilia ‘lavoratori Asu figli di un dio minore’ : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “Nell’esprimere la nostra soddisfazione per la stabilizzazione dei circa 600 lavoratori precari del Comune di Palermo, non possiamo non prendere atto, con tanta amarezza, che i 112 lavoratori Asu sono figli di un dio minore per il sindaco Leoluca Orlando, per l’amministrazione tutta nonché per le organizzazioni sindacali che hanno firmato l’accordo. Assurda e vergognosa la loro ...

Sicilia - Scala dei turchi a pagamento? Qui la bellezza non è un bene comune - ma un valore privato : Il rapporto tra la Sicilia e le sue risorse paesaggistiche, turistiche e culturali è perfettamente rappresentato nell’articolo di Accursio Sabella che racconta di come un autentico angolo di paradiso, la Scala dei turchi, possa diventare risorse a uso privato e non bene comune per l’isola. Una vicenda così non poteva che capitare nella terra di Luigi Pirandello, dove il pubblico interviene per le opere – costose – di messa in ...

Sicilia - una foto alla Scala dei turchi? Bisognerà pagare. E i soldi andranno al 70% a un privato. Polemica per l’accordo del comune : Vuoi vendere una cartolina con l’immagine della Scala dei Turchi, la bellissima parete rocciosa che si erge sulle spiagge in provincia di Agrigento? Dovrai pagare. Vuoi mettere su un albergo denominato Scala dei turchi? Dovrai pagare. Durante le riprese del film che vuoi girare inquadrerai la Scala dei turchi? Dovrai pagare anche in quel caso. È il senso di una originale bozza di accordo tra un privato cittadino e il comune di Realmonte, in ...

Sicilia : Palasport Acireale - Regione 'Comune potrà rinegoziate mutuo con Irfis' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Individuata la possibile soluzione affinché il Palasport di Acireale resti un bene pubblico. "Grazie alla sinergia tra il governo della Regione e l’Irfis, infatti, il Comune rivierasco potrà rinegoziare l’originario mutuo a nuove e più vantaggiose condizioni, che gli co