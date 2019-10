Perché ridurre davvero le tasse è una missione quasi impossibile

Perché i fulmini colpiscono le persone e come ridurre il rischio di incidenti : Ogni anno si stima che in tutto il mondo vengano colpite dai fulmini circa mille persone. Spesso si tratta di eventi mortali Perché la scarica elettrica, oltre a produrre gravi ustioni, può indurre arresto cardiaco e danni cerebrali. Ecco Perché i fulmini colpiscono le persone e cosa fare per proteggersi in caso di temporale.Continua a leggere