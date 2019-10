MotoGP | GP Australia 2019 | orari warm-up e gara | tv | streaming | programma SKY e TV8

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) Domani 27 ottobre andrà in scena il GP d’di, 17° round del Mondialedi. Sul tracciato di Phillip Island godremo di un grande spettacolo, con tante aspettative per i centauri in pista. Lo spagnolo Marc Marquez in qualità di “Re” della categoria, vincitore per l’ottava volta in carriera di un titolo iridato, vuol far valere la sua legge anche nell’appuntamento oceanico. L’iberico della Honda è il candidato numero uno per la p.1, ma attenzione alle Yamaha di Maverick Vinales e di Fabio Quartararo, che aspirano a recitare un ruolo da protagonista. Il Top Gun del Motomondiale è stato velocissimo nel corso di questo fine settimana e, forte del successo dell’anno passato, può essere una bella bega per tutti. Da verificare, invece, le condizioni del francese, caduto nel corso delle libere. Si augurano di inserirsi nella ...

SkySportMotoGP : ?? #VR46 settimo nel venerdì di Phillip Island mostra fiducia per il weekend ? - SkySportMotoGP : ?? Il bilancio di @ValeYellow46 sul suo venerdì e le sue impressioni sul consumo gomme #GiroMatto ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ?? Condizioni meteo avverse ? Troppo rischioso scendere in pista ?? per la #MotoGP ?? La decisione della Direzione Gar… -