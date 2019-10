Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) Èl’attore statunitense, protagonista del film “volò suldel cucolo” del regista Milos Forman vincitore di cinque premi Oscar, nel ruolo di Bancini, memorabile nella scena in cui porta sulle spalle Jack Nicholson. Il decesso in una casa di riposo di River Edge, nel New Jersey, per le complicazioni di una caduta.Aveva 98 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal produttore cinematografico e manager Matt Beckoff a “The Hollywood Reporter”.Al cinemaha recitato in una trentina di film, titoli selezionati ma di grande popolarità e alcuni diventati di culto. Tra i suoi primi ruoli impegnativi quello in “Angeli con la pistola” (1961) di Frank Capra con Bette Davis and Glenn Ford. La sua filmografia comprende “Per favore, non toccate le vecchiette” (1967) di Mel ...

repubblica : È morto Josip Elic, il 'gigante' de 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' - HuffPostItalia : Morto Josip Elic, con 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' divenne immortale - klaretta2006 : RT @HuffPostItalia: Morto Josip Elic, con 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' divenne immortale -