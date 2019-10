Maltempo | 16 persone salvate tra Noto | Pachino e Rosolini

Il Maltempo in Piemonte ha ucciso due persone : Due morti, un disperso e almeno 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti: è il bilancio dell'ondata di maltempo che ha flagellato l'Alessandrino negli ultimi giorni, causando ingenti danni. Smottamenti e alluvioni anche nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Questa mattina, a causa del maltempo dei giorni scorsi che ha gonfiato il fiume Brembo, una ventina di metri di strada sono crollati a Zogno (Bergamo). La strada è ...

Maltempo - Liguria : 84 le persone sfollate - “un boato e poi la fuga” : Sono oltre 80 le persone sfollate a causa dell’ondata di Maltempoche ha investito la Valle Stura. Lo comunica la Regione Liguria. Una trentina i cittadini che risultano ‘isolati carrabili’, ovvero che potranno spostarsi a piedi e potranno essere soccorse ma dovranno rinunciare alle auto. Nel comune di Campoligure sono 16 gli sfollati per i quali e’ stata subito trovata una sistemazione. Nel Comune di Rossiglione 49 ...

Maltempo Liguria : frana travolge casa a Campo Ligure - salvate 6 persone : Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa a Campo Ligure, nell’entroterra di Genova: i pompieri hanno tratto in salvo 6 persone, la cui casa è stata investita da una frana causata dalle forti piogge che hanno colpito la Valle Stura. Per accedere all’abitazione e trarre in salvo la famiglia è stato necessario sfondare il portone d’ingresso. Nella casa erano presenti 2 coniugi 2 due figli piccoli, la nonna e un’altra ...

Maltempo - morto un tassista travolto da un torrente nell'Alessandrino - si cercano due persone : È stato ritrovato morto un tassista disperso da ieri sera nell’Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Lo rendono noto fonti dei soccorritori.Il corpo dell’uomo, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, è stato trovato a Capriata, località Villa Carolina. La vettura è stata travolta dall’acqua di un rio che ha esondato. Era ...

Maltempo - forti piogge in Liguria : 15 persone evacuate nell’Imperiese [LIVE] : Un sabato di forte Maltempo in Liguria dove le violente piogge stanno causando danni e disagi. E l’allerta meteo permane anche per la giornata di domani, per la quale è stata confermata la criticità arancione. Quindici persone sono state sfollate dalle loro abitazioni a causa delle piogge che hanno fatto esondare un ruscello nel Comune di Pigna, in val Nervia, nell’entroterra Imperiese. La protezione civile e il sindaco hanno deciso ...

Maltempo Liguria : crolla guado - disagi per 40 persone. Ritardi dei treni : Il Maltempo che sta colpendo la Liguria con piogge incessanti ha causato il crollo di un guado in cemento sul torrente Secca a Serra Riccò. La struttura in cemento era l’unica strada carrabile. L’episodio ha messo in difficoltà circa 40 persone che ora possono muoversi solo a piedi. “Si tratta di un guado autorizzato che in caso di allerta veniva chiuso al transito. Le famiglie sono comunque raggiungibili dai soccorritori in ...

Maltempo Catania : frana in frazione di Acireale - evacuate 10 persone : A causa di tre grossi massi staccatisi da una parete rocciosa, una decina di persone è stata evacuata ieri sera a Santa Maria La Scala, frazione marinara di Acireale (Catania). Le abitazioni a rischio sono circa una trentina, ma la maggior parte sono disabitate. Sul posto ieri sera carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale, che hanno interdetto il transito lungo un tratto del lungomare: il divieto verrà meno quando saranno ripristinate le ...