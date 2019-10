Inter-Parma in diretta TV e in streaming

Probabili formazioni 9^ giornata : Lecce-Juve - turnover per Sarri. Inter-Parma - Lukaku dal 1' : Probabili formazioni 9 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 9 giornata di Serie A. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma venerdì alle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal 1′. A seguire […] L'articolo Probabili formazioni 9^ giornata: Lecce-Juve, ...

Inter-Parma streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Inter-Parma streaming- Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Inter e Parma, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Inter-Parma in tv oggi - orario d’inizio e su che canale vederla. Probabili formazioni : oggi sabato 26 ottobre si gioca Inter-Parma, match valido per la nona giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Alle ore 18.00 le due squadre scenderanno in campo a San Siro, i nerazzurri partiranno con tutti i favori del pronostico e andranno a caccia della vittoria fondamentale per rispondere a quanto farà la Juventus nel pomeriggio sul campo del Lecce. I ragazzi di Antonio Conte, reduce dalla spettacolare vittoria contro il Borussia ...

Calcio - nona giornata Serie A 2019-2020 : la Juventus in trasferta a Lecce. L’Inter attende il Parma : Tutto pronto pronto per la nona giornata di Serie A che inizierà proprio oggi (25 Ottobre) con l’anticipo delle ore 20.45 Verona-Sassuolo. Una sfida salvezza molto suggestiva. I padroni di casa fanno del Bentegodi il loro fortino e proprio tra le mura amiche hanno conquistato cinque dei nove punti che hanno in classifica. La squadra di De Zerbi, invece, ha mostrato un gran bel gioco. I neroverdi sono riusciti a mettere in difficoltà anche ...

L’Inter attende il Parma a San Siro : match live su Sky : L’Inter ha perso da poco la testa della classifica, ma punta a voler insidiare fino alla fine la Juventus nella lotta per il titolo. La formazione di Antonio Conte, reduce da un successo importante in Champions League contro il Borussia Dortmund, ora torna a concentrarsi sul campionato con tre gare in programma in pochi giorni: […] L'articolo L’Inter attende il Parma a San Siro: match live su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Probabili formazioni Inter-Parma : debutto anche in campionato per Esposito : Probabili formazioni Inter-Parma – Dopo la preziosissima vittoria sul Borussia Dortmund in Champions League, l’Inter di Antonio Conte torna a concentrarsi sul campionato. I nerazzurri sono all’inseguimento della Juventus. Nella nona giornata di campionato sarà il Parma a far visita a San Siro. L’Inter è reduce dalla vittoria con brivido finale sul campo del Sassuolo. Il Parma ha annientato il Genoa con un sonoro ...

Inter - Conte : “Fare attenzione al Parma. Tornare sul mercato per un attaccante? Vedremo” : “Siamo amici di infanzia con il ds Faggiano. D’Aversa l’ho conosciuto quando ho iniziato a fare l’assistente a De Canio a Siena e lui era giocatore. C’è un rapporto stretto tra le famiglie. Sono Contento stia facendo bene. Noi dovremo fare grande attenzione. Il Parma è una squadra in salute, non dovremo lasciare spazio alle loro ripartenze. Hanno giocatori letali in contropiede come Gervinho”. Sono le ...

Inter-Parma - Serie A calcio : programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Dopo la tre-giorni di coppe europee è tempo di tornare a pensare alla Serie A, che nel weekend vedrà disputarsi il suo nono turno. Gli uomini di Conte, vittoriosi per 2-0 sul Borussia Dortmund in Champions League, riceveranno a San Siro un Parma rilanciatosi prepotentemente dopo il 5-1 rifilato al Genoa meno di sette giorni fa. Andiamo quindi a scoprire programma, orario e tv della sfida e le probabili formazioni: Sabato 26 ottobre 2019 Serie A ...

Dove vedere Inter – Parma streaming e tv - 9a giornata Serie A – VIDEO : Dove vedere Inter – Parma streaming e tv, 9a giornata Serie A Inter Parma streaming| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Inter Parma arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di sabato 26 ottobre alle 18.00….CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Inter – Parma streaming e tv, 9a giornata Serie A – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Inter-Parma - le probabili formazioni : Lautaro Martinez dovrebbe essere ancora titolare : L'Inter per tenere il passo della Juventus e mettere pressione alla Juventus, attualmente in testa alla classifica a più uno sui nerazzurri. Il Parma per tenersi lontano dalla zona retrocessione sognando l'Europa dopo gli ultimi risultati positivi. Sono questi i temi principali del match, valido per la nona giornata di Serie A, che si giocherà sabato 26 ottobre (ore 18) allo stadio Meazza di Milano. Due squadre che in questa stagione hanno ...

Inter-Dortmund - Conte : “partita tattica - adesso testa al Parma” : “E’ stata una partita tattica, loro hanno voluto giocare a specchio a livello di sistema. Siamo stati bravi a cambiarla. Non era semplice anche nella situazione in cui stiamo, quando ci sono un bel po’ di infortuni li puoi pagare. Non è facile giocare contro di loro, a Dortmund sarà dura ma possiamo giocarci la partita. Siamo vivi. Sono importanti queste partite per i ragazzi. Loro l’anno scorso hanno lavorato tanto ...