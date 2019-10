Cagliari | Ragatzu rinviato a giudizio per stalking

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Ilsi prepara per la partita di campionato contro il Torino, nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti su Daniele. Il calciatore ufficialmente non è stato convocato per un attacco febbrile ma due giorni fa è statodalla Procura di Tempio per maltrattamenti esulla sua ex compagna. L’episodio risale al periodo in cui il calciatore giocava con l’Olbia, tra l’ottobre 2016 e lo stesso mese del 2017. Secondo l’accusa litigi ed aggressioni sia fisiche che verbali a causa della gelosia, episodi che si sarebbero verificati non solo nel periodo della convivenza ma anche successivamente. La ragazza aveva deciso di tornare a casa dai genitori ed i problemi in seguito hanno coinvolto anche la famiglia. Adessodovrà difendersi dalle pesanti accuse. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

