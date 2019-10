Benedetto XVI al Foglio | La crisi dell' Europa è antropologica | l' uomo non sa più

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) “Laprima ancora di essere politica, degli Stati ee sue istituzioni, è una. Laè innanzitutto. Unche ha perso ogni riferimento di fondo, che non sa più chi è”.Le parole vengono attribuite dalal Papa emeritoXVI. Il pensiero viene rilanciato dal giornale in prima pagina nell’ambito di una analisi sul Sinodo per l’Amazzonia i cui lavori si concluderanno stasera con il voto al documento finale e la messa di domani a San Pietro.

