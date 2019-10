Anna Pettinelli a nozze? Stefano | Arrivato il momento giusto

“Il momento è arrivato”. Bomba : Anna Pettinelli e Stefano Macchi - è tutto deciso : Momenti incandescenti ci sono stati anche per loro al programma televisivo ‘Tempation Island Vip’, condotto da Alessia Marcuzzi. L’amore ha però prevalso su tutte le difficoltà e tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi la vita sentimentale prosegue a gonfie vele. L’avventura non li ha quindi assolutamente divisi, ma uniti più che mai, a tal punto che a breve si concretizzerà un evento bellissimo. Bisogna comunque dire che Stefano aveva allacciato ...

Uomini e Donne : diretta puntata del 17 ottobre - ospiti Anna Pettinelli e Stefano Macchi : Oggi, 17 ottobre 2019, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicato al Trono Classico. Durante il primo appuntamento odierno dedicato ai tronisti saranno ospiti due coppie uscite dal programma Temptation Island Vip 2019, parliamo di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. La conduttrice del noto programma, Maria De Filippi, infatti, farà entrare nello studio Mediaset le coppie che, reduci dal viaggio ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Anna Pettinelli contro Cecilia. VIDEO : Anna Pettinelli aspetta Cecilia Zagarrigo a Uomini e Donne oggi Temptation Island Vip tornerà protagonista nella puntata odierna di Uomini e Donne. Maria De Filippi dedicherà il primo appuntamento settimanale del Trono Over in particolare a Anna Pettinelli e Stefano Macchi. La conduttrice radiofonica entrerà nel salotto rosa di Canale5 mano nella mano con il compagno, salutando così i presenti in studio: “Disgraziati tutti prima di ...

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli : “Stefano non avrà mai…” : Anna Pettinelli parla di Stefano Macchi e fa una confessione Anna Pettinelli non ha di certo dimenticato Temptation Island Vip e quanto accaduto tra Stefano Macchi e Cecilia Zagarrigo. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice ha ammesso di non aver perdonato del tutto il compagno, sottolineando: “Lui dice di essere stato solo distratto e vorrebbe l’assoluzione piena, non l’avrà mai”. Anna ...

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli e il retroscena sulla De Filippi : "Ti inca***" - prima del programma... : Reduce da Temptation Island Vip, Anna Pettinelli ha rilasciato una lunga intervista a Leggo raccontando della sua esperienza all'interno del docureality di Canale 5. "Felicissima d’averlo fatto. Mi avevano già proposto in passato vari reality, dal Grande Fratello a L’isola dei famosi. Stavolta ho de

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli il retroscena prima di partire per la Sardegna : Anna Pettinelli è sicuramente stata una delle protagoniste più amate e chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La speaker radiofonica e il compagno Stefano Macchi sono usciti di scena anticipatamente, dopo un falò davvero incandescente che però ha avuto un lieto fine. Se infatti nel villaggio Stefano si è divertito molto, creando un legame speciale con la single Cecilia Zagarrigo, Anna ha versato lacrime amare vedendo i ...

Anna Pettinelli : Stefano a Temptation Island Vip è stato scemo : La partecipazione di Anna Pettinelli e Stefano Macchi a Temptation Island Vip è stata una delle più acclamate nonostante, al momento dell’annuncio della sua presenza, i fan della conduttrice radiofonica non la presero molto bene. Ad oggi, invece, la Pettinelli si dice “felicissima d’averlo fatto” perché il reality show di Canale 5 è ben diverso da tutti gli altri che le avevano proposto in passato. “Mi avevano già proposto in passato vari ...

Anna Pettinelli : «Temptation Island? Felice di averlo fatto» ESCLUSIVA : Sani e salvi. Scampato pericolo. Da Temptation Island, Anna Pettinelli e Stefano Macchi il viaggio di ritorno lo hanno fatto d?amore e d?accordo. Dopo una tempesta, scatenata da lei per...

U&D - Anna Pettinelli a Cecilia Zagarrigo : 'Ha messo la prima cosa che ha trovato' : Lite tra la speaker radiofonica Anna Pettinelli e la tentatrice Cecilia Zagarrigo avvenuta nell'ultima puntata di Uomini e Donne registrata nei giorni scorsi. Nella puntata in questione dedicata al trono classico, c'è stato il consueto spazio dedicato a Temptation Island vip. In studio, la conduttrice Alessia Marcuzzi per commentare i primi falò di confronto. Dopo Damiano er Faina e Sharon, la cui ospitata nel salotto della De Filippi è stata ...

Anna Pettinelli e Cecilia Zagarrigo Scontro in Diretta per Stefano Macchi! : Durante la reunion delle coppie di Temptation Island a Uomini Donne c’è stato un Scontro tra Anna Pettinelli e Cecilia Zagarrigo. La speaker radiofonica e l’ex tentatrice si sono scontrate per Stefano Macchi, ed inoltre è intervenuto anche Gianni Sperti. Ecco nel dettaglio cosa è successo. Maria De Filippi, durante la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne ha invitato in studio Anna Pettinelli e Stefano Macchi per ...