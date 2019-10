Spray al peperoncino in metro | malore per dieci passeggeri

Milano : Spray al peperoncino in metro - 10 con disturbi respiratori (2) : (Adnkronos) - Lo spray è stato spruzzato attorno alle 15 nel tunnel che collega via Palmanova al mezzanino della stazione di Cimiano, sulla linea verde, forse da un gruppo di ragazzi. Alcuni passeggeri che transitavano nel tunnel hanno respirato lo spray urticante e hanno accusato disturbi respirato

Milano : Spray al peperoncino a scuola - soccorse due studentesse : Milano, 24 ott. (Adnkronos) - E' stato spruzzato dello spray al peperoncino nell'istituto Maggiolini di Parabiago, nel milanese. I primi ad accusare segni di malessere sono stati proprio gli studenti che hanno iniziato a tossire forte e a avere una sensazione di bruciore alla gola. Sul posto sono in

Rapine con lo Spray al peperoncino - rinviati a giudizio due giovani della gang dei "genovesi" : Sono accusati di aver derubato quattro ragazzi che si trovavano al concerto di David Guetta al Palageox di Padova il 28 luglio 2017

Via Appia Nuova - vigilanti aggrediti con Spray al peperoncino dopo un furto : Roma – Intorno alle 19 di domenica 6 ottobre i poliziotti del commissariato appio, dopo essere intervenuti per un furto, sono stati colpiti dal soggetto in fuga con uno spray urticante. Autrice del gesto una cittadina moldava di 25 anni, che poi è stata arrestata per rapina impropria in concorso. Gli agenti hanno accertato che la donna, grazie ad un complice fuggito a piedi, ha sottratto della merce da un negozio sito in via Appia Nuova ...

Milano : Spray al peperoncino in classe - paura in una scuola (2) : (AdnKronos) – La polizia è intervenuta nell’istituto intorno alle 13.30, quando i sanitari erano già arrivati in soccorso dei ragazzi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, a spruzzare lo spray è stato un ragazzo che aveva con sé una bomboletta per uso personale. Il giovane lo ha fatto in piccola quantità, senza voler provocare danni, ma l’esalazione, anche se limitata, ha provocato fastidio e sintomi di difficoltà ...

Milano : Spray al peperoncino in classe - paura in una scuola : Milano, 2 ott. (AdnKronos) – paura tra i ragazzi di una scuola superiore di Milano, dove in una classe è stato spruzzato uno spray al peperoncino. L’istituto superiore è in via padre Carlo Salerio: coinvolti 25 ragazzi. Circa la metà, riferisce l’Areu Lombardia, presentano sintomi di carattere respiratorio, ma non preoccupanti, mentre maggiore attenzione è stata posta nei confronti di una ragazza asmatica. Sul posto ...

Lite per viabilità - su Ostiense ciclista usa Spray al peperoncino su automobilista : Roma – Intorno alle 20:30 di lunedì 30 settembre, un automobilista e un ciclista hanno avuto una discussione all’incrocio tra via Ostiense e via Francesco Negri per motivi riguardanti la viabilità, con il ciclista che per chiudere la discussione ha spruzzato la bomboletta spray al peperoncino che aveva con se in faccia al conducente dell’automobile. Il ciclista si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce, mentre ...

Sicurezza : Ronzulli (Fi) - ‘preoccupa uso Spray peperoncino - si affronti problema’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘L’utilizzo improvvido dello spray al peperoncino nei locali notturni rappresenta un grave pericolo per le ragazze e per i ragazzi che li frequentano ed è fonte di grande preoccupazione per i loro genitori. Dopo la terribile strage di Corinaldo le istituzioni si erano impegnate ad evitare nuovi casi, ma le indagini della magistratura che hanno assicurato alla giustizia i colpevoli non sono ...

Milano - Spray al peperoncino all’Hollywood : evacuata la discoteca - due ragazzi contusi e due intossicati : Due ragazzi sono rimasti leggermente contusi e altri due intossicati dopo che è stato spruzzato dello spray al peperoncino all’Hollywood, una delle discoteche più famose di Milano. È successo intorno alle 2.30 di domenica notte: come hanno raccontato alcuni testimoni ai carabinieri, due persone hanno spruzzato lo spray urticante all’interno del locale, nella pista da ballo, e poi sono scappate mentre tra i presenti si scatenava il ...