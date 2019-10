Rossitto | ”Meret? A 8 anni già predestinato”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 25 ottobre 2019)su Meret: portiere straordinario, a 8veniva ad allenarsi con i Giovanissimi perché gli piaceva stare in porta Fabio, allenatore, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare delle varie piazze della Serie A che ben ha conosciuto nella sua carriera da calciatore ed anche del Napoli, di Meret ed altro. Queste le parole di: Sull’Udinese “L’Udinese mi sta convincendo nonostante numeri da Udinese. Non subire gol è fondamentale e farne pochi basta. Squadra solida, Tudor ha dato grande mentalità a una squadra buona. Sarà un brutto cliente per tutti, anche fuori casa. Sta tornando l’entusiasmo”. Su Meret “Portiere straordinario, a 8veniva ad allenarsi con i Giovanissimi perché gli piaceva stare in porta e abitava lì vicino. Ha qualità immense di suo, non aveva quasi bisogno di allenarsi. Si è capito subito a Udine ...

