Ostia | inseguimento sul lungomare | un arrestato e due ricercati

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Anella notte, sulDuca degli Abruzzi, si è svolto unal termine del quale un 25enne cileno è stato, mentre altri due complici sono riusciti a scappare. Alla guida di un’auto con targa francese, l’uomo alla vista dei militari si è dato alla fuga, creando un forte pericolo per tutti i passanti e arrecando danno ad alcune vetture in sosta. Immediatamente è cominciato l’, con i militari che sono riusciti a fermare i fuggiaschi poco dopo, nelvicino. L’autista è stato bloccato e ammanettato, mentre gli altri due passeggeri, che sono riusciti a dileguarsi, sono tuttora. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno trovato capi d’abbigliamento e articoli sportivi per un valore totale di qualche migliaio di euro, oltre ad una carta di credito intestata ad un’altra persona. Il ...

