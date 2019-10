Manolas | “Si fanno troppe catastrofi Ancelotti-Insigne? Solo un piccolo litigio”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019) A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il difensore del Napoli Kostas. “Non mi sono allenato oggi, ho ancora dolore alla costola. Ho provato a tutti i costi ad esserci, ma contro la SPAL non ci sarò. A Salisburgo abbiamo fatto la gara giusta, loro sono molto fisici ed amano palleggiare. In casa non perdevano da troppo tempo, siamo andati subito in vantaggio ed hanno pareggiato. Poi siamo stati coraggiosi ed abbiamo ritrovato il vantaggio poi vincendo alla fine”. Sull’abbraccio tra? “Qui facciamotroppo presto, ma lo spogliatoio è vivo anche se si litiga. Per me non c’è mai stato un problema traed. C’è statounlitigio.è il nostro capitano, un giocatore fondamentale per il Napoli e se sta bene vinciamo più facilmente”. Sugli ottavi di Champions: “In Austria abbiamo ...

