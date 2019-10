Ma studiare serve per trovare lavoro?

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) L’astronomo “remèr” che costruisce forcole e remi per gondoleEmanuele, il fisico che fa il falegnameEla, la laureata in Marketing che ha aperto una sartoriaIl chimico con la passione per il sapone artigianaleDa avvocato penalista ad artigiano di origamiTeresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, diploma di terza media. Luigi Di Maio, ex vicepremier, ministro degli Esteri, diploma liceale. Valeria Fedeli, ex ministro dell’Istruzione, diploma della scuola magistrale (triennale). Ma alloraa che cosa?«No, aspetti, è vero che non solo la formazione ma anche l’esperienza fatta sul campo è importante, tuttavia non potrei mai sostenere che lo studio sia inutile. È proprio l’opposto». Chiara Morelli è docente di Organizzazione aziendale all’Università del Piemonte Orientale. Al festival Domosofia organizzato a Domodossola, Morelli è intervenuta ...

matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo qualche mese da pazientare, questo periodo ci serve per studiare e per incontrare. Possono scappa… - rashadboucher : @irisvyntra è orribile questa modalità serve solo quando devi studiare - ant4rtide : @mcupter 1. dormi 2. sei una cretina ti voglio uccidere 3. dormi o ti ammazzo subito a che ti serve studiare -