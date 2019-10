Il più grande narcotrafficante dell’Asia

Allarme Farina 00 - è stata definita “Il più grande veleno della storia” : E’ abbastanza risaputo che la Farina 00 faccia male ma, addirittura definirla “il più grande veleno della storia fa davvero allarmare. Questa definizione è stata data alla Farina dal professore Franco Berrino, oncologo presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Il professore ha detto così: “La Farina 00 è il più grande veleno della storia, anche se biologica“. Ma perché questa definizione così allarmante? Il professore ha ...

"Con noi il più grande investimento sull'ambiente mai visto" - dice Misiani : “Non ci limitiamo ad annullare la clausola di salvaguardia per il 2020, ma riduciamo anche di molto quelle degli anni successivi: nel 2021 sono oltre 10 miliardi in meno rispetto ai 29 inizialmente previsti”. In un'intervista a La Stampa Antonio Misiani, numero due del dicastero dell'Economia, difende la legge di Bilancio “nata in condizioni molto difficili, con un Paese in stagnazione e un enorme aumento dell'Iva da scongiurare” ricorda, per ...

«Far pagare le tasse agli italiani - la più grande delle utopie» : parola di Leonardo Sciascia : Il grande scrittore e intellettuale parlava sull'Espresso dell'evasione fiscale come "piaga numero 1". Un breve intervento datato 21 dicembre 1980 ma che sembra scritto oggi

Il sesso e l’anagrafe sono le cose più oneste in cui credere. Il resto è un grande abbaglio : Flavio Costantini, genio dell’illustrazione e artista impareggiabile, quando era in vita ha onorato me e mio fratello della sua amicizia. Era un anarchico innamorato di Margaret Thatcher, quindi era un uomo simpaticissimo. Ricordo una delle sue ultime telefonate. Era spaventato, aveva appena scoperto di avere un male incurabile: “Farina, l’umanità è stata vittima di un grande abbaglio, il diavolo è stato calunniato, Dio è il ...

Assembla soci Juve - Agnelli : «Siamo la più grande società in Italia» : Ha appena preso il via l’assemblea degli azionisti della Juventus, con il discorso del presidente Andrea Agnelli. “Oggi chiederemo a voi Azionisti di approvare un aumento di capitale da 300 milioni destinato al nostro piano di sviluppo 2019/2024. I nostri numeri sono importanti, sono numeri che sembrano enormi se confrontati alla realtà italiana, ma il […] L'articolo Assembla soci Juve, Agnelli: «Siamo la più grande società in ...

Cile - a Santiago la più grande marcia dall’inizio delle proteste : decine di migliaia di persone in piazza per due giorni : decine di migliaia di persone si sono nuovamente riversate mercoledì pomeriggio nelle strade del centro di Santiago del Cile per partecipare a quella che è stata definita la più grande marcia dall’inizio dell proteste, venerdì scorso, quando la popolazione civile è scesa in piazza per protestare contro l’aumento del prezzo del biglietto della metro. Questa manifestazione è stata indetta da una ventina di organizzazioni ...

Ritrovati 30 sarcofagi egizi - Waziri : 'La più grande scoperta degli ultimi 100 anni' : La notizia del ritrovamento di 30 sarcofagi egizi, etichettata dal segretario generale del Consiglio supremo delle Antichità Mostafa Waziri, come "La più grande scoperta di sarcofagi degli ultimi 100 anni", circola già da qualche giorno, ma con delle imprecisioni. Il Consiglio Supremo delle Antichità, ha ritrovato ai piedi dell'Hatshepsut, un tempio funerario, una chachette (nascondiglio) con trenta sarcofagi antropoidi, perfettamente ...

**Ue : Meloni - ‘Merkel più grande sovranista d’Europa’** : Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “La Merkel è la più grande sovranista d’Europa, cioè una che in Europa ha fatto gli interessi della Germania, fregandosene di tutti gli altri Paesi e quando ti dice bravo c’è qualcosa che non va. Però non significa che non si possano avere rapporti assolutamente da pari grado”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Quarta Repubblica’ ...

Vulcani - la caldera più grande del mondo si trova al largo delle Filippine : paragonabile a quelle di Marte e Venere : La caldera più grande del mondo potrebbe essere nel Benham Rise, secondo un recente studio. È tra le scoperte di Jenny Anne Barretto, scienziata della Nuova Zelanda, nel suo studio sulla morfologia e sulla formazione del Benham Rise. La Apolaki caldera potrebbe essere la caldera conosciuta più grande del mondo con il suo diametro di 150km, ha affermato il Marine Science Institute Geological Oceanography Laboratory della University of the ...

Il più grande mercato pedopornografico del dark web è stato chiuso : Hacker (Getty Images) Un’operazione internazionale di polizia ha portato all’arresto di centinaia di persone collegate alla pagina illegale Welcome To Video. Ossia “il più grande mercato pedopornografico per volume di contenuti” mai scoperto nel dark web. A darne questa definizione è stato il Dipartimento di giustizia statunitense, che il 17 ottobre ha rivelato l’iscrizione nel registro degli indagati di Jong Woo Son, cittadino sudcoreano di 23 ...

Governo - Zingaretti : “Basta col gioco a chi la spara più grande : gli italiani sono stanchi - non coglioni. Mantenere la parola o sarà la rivolta” : Nelle 48 ore di tensione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da una parte e il capo politico del M5s Luigi Di Maio e il leader di Italia Viva Matteo Renzi (per diversi motivi) dall’altra, è il segretario del Pd Nicola Zingaretti a cercare di mettere il freno alla corsa alla polemica che si è scatenata sulla manovra economica. Anzi, paradossalmente dopo che la manovra è stata approvata. Il leader lo fa usando un linguaggio ...

Maker Faire : a Roma la più grande fiera al di fuori degli Stati Uniti. Ecco tutte le immagini : Maker Faire è il più grande spettacolo (e racconto) al mondo, una vetrina per famiglie di invenzioni, creatività e intraprendenza e la celebrazione del movimento Maker. Nato nel 2006 nella zona di Bay Area di San Francisco come un progetto della rivista Make: magazine, è cresciuto da allora diventando una vasta rete mondiale di eventi di punta e di eventi indipendenti. Come si legge sul sito web dell’evento, è il luogo dove persone di ...

Viva RaiPlay sarà il più grande test mai effettuato sullo streaming in Italia : https://www.youtube.com/watch?v=qZVHSUvqVtI Quando dal 13 novembre RaiPlay distribuirà in esclusiva Viva RaiPlay, il nuovo spettacolo di Fiorello, il servizio pubblico starà tentando qualcosa di mai fatto prima in Italia. Così inedito e tecnologicamente rischioso che non esistono paragoni e non è possibile sapere in anticipo come andrà. In quanti guarderanno Fiorello in diretta su RaiPlay? Impossibile dirlo. E in quanti lo faranno da Roma e ...

Scoperte 20 tombe egizie nell'antica Tebe : Il più grande ritrovamento degli ultimi anni : Un gruppo enorme di sarcofagi vecchi oltre tremila anni che emergono intonsi dalla sabbia. Questo gli archeologi hanno scoperto, con stupore, vicino all'antica città di Tebe che fu capitale dell'Antico Egitto (oggi si trova nei pressi di Luxor). Almeno venti nebankh in legno che, grazie al clima molto secco e stabile, hanno conservato quasi perfettamente i vividi colori con cui erano stati dipinti. Pare, a detta degli scopritori, che si tratti ...