Atp 500 Vienna | Berrettini vola in semifinale | Rublev battuto e Londra sempre più vicina

Tennis - Atp 500 Basilea 2019 : nel giorno delle battaglie esce Fognini. Wawrinka - vittoria e ritiro. Avanti Tsitsipas e Bautista Agut - out Goffin : Giornata molto interessante e ricca di spunti, quella dell’ATP 500 di Basilea, con tutti gli incontri tranne uno conclusi al terzo set, motivo per cui il programma si è notevolmente allungato. esce di scena, purtroppo, Fabio Fognini. LA CRONACA DI KRAJINOVIC-FOGNINI La notizia che più sorprende è l’eliminazione del belga David Goffin, al quale il gigante americano Reilly Opelka rende sempre più complicato il cammino verso le ATP ...

Tennis - Atp 500 Basilea 2019 : nel giorno delle battaglie esce Fognini. Wawrinka - vittoria e ritiro. Avanti Tsitsipas e Bautista Agut - out Goffin : Giornata molto interessante e ricca di spunti, quella dell’ATP 500 di Basilea, con tutti gli incontri tranne uno conclusi al terzo set, motivo per cui il programma si è notevolmente allungato. esce di scena, purtroppo, Fabio Fognini. LA CRONACA DI KRAJINOVIC-FOGNINI La notizia che più sorprende è l’eliminazione del belga David Goffin, al quale il gigante americano Reilly Opelka rende sempre più complicato il cammino verso le ATP ...

Tennis - Atp 500 Basilea 2019 : forfait di Stan Wawrinka per un problema alla schiena - Roger Federer direttamente in semifinale : Poco dopo il termine del suo vittorioso (e lottato) match di secondo turno contro l’americano Frances Tiafoe, Stan Wawrinka annuncia il proprio ritiro dal torneo ATP 500 di Basilea. La motivazione risiede in un dolore alla schiena già presente e lamentato dallo svizzero in maniera più importante nel corso dell’ultimo game del suo incontro, vinto in 2 ore e 32 minuti per 6-3 3-6 7-5. La conseguenza di ciò è che Roger Federer non ...

Tennis - Atp 500 Vienna 2019 : Grigor Dimitrov per Berrettini. Fucsovics elimina Sonego - avanti Khachanov e Schwartzman : Si è aperto il torneo di Vienna. Fondamentale vittoria all’esordio per Matteo Berrettini, che ha superato in rimonta il britannico Kyle Edmund con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Il romano ha ottenuto un successo chiave in ottica qualificazione alle Finals, evitando un’eliminazione che avrebbe creato molto problemi al numero undici del mondo. Da capire ora la condizione della caviglia, che ha creato problemi nel match a Berrettini. Se ...

Tennis - Atp Basilea 2019 : con Federer - che ha festeggiato i 1500 match nel circuito maggiore - superano il 1° turno De Minaur - Struff e Laaksonen : Oltre al match di Roger Federer, vincitore nove volte e padrone di casa nel senso più letterale di questo torneo, che oggi ha festeggiato il suo 1500° match nel circuito maggiore, si sono disputati altri tre incontri di primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea. La cronaca del match di Roger Federer La sorpresa di giornata è stata l’eliminazione della testa di serie numero 8 del tabellone, il francese Benoit Paire, battuto in due ...

Tennis - Atp Basilea 2019 : con Federer - che ha festeggiato i 1500 match nel circuito maggiore - superano il 1° turno De Minaur - Struff e Laaksonen : Oltre al match di Roger Federer, vincitore nove volte e padrone di casa nel senso più letterale di questo torneo, che oggi ha festeggiato il suo 1500° match nel circuito maggiore, si sono disputati altri tre incontri di primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea. La cronaca del match di Roger Federer La sorpresa di giornata è stata l’eliminazione della testa di serie numero 8 del tabellone, il francese Benoit Paire, battuto in due set dallo ...

Viaggi per sport. Tennis Atp 500 : Vienna - la capitale della musica : Il Tennis è da sempre uno degli sport più praticati e seguiti al Mondo. Le gesta atletiche dei grandi campioni, di questa disciplina, illuminano e deliziano le platee degli stadi, gremite all’inverosimile durante i tornei di maggior prestigio. Gli ATP 500 rientrano proprio in questo tipo di manifestazione e la città di Vienna (Austria) sarà teatro di uno di questi eventi dal 21 al 27 Ottobre. Tra i partecipanti ci sarà l’Azzurro Berrettini, a ...

Tennis - Atp 500 Basile 2019 : sorteggiato il tabellone. Fognini verso la sfida con Tsitsipas - ci sono Federer e Bautista Agut : È stato sorteggiato il tabellone del Torneo ATP 500 di Basilea che andrà in scena dal 21 al 27 ottobre sul cemento indoor della località svizzera, si tratta di un appuntamento cruciale per la corsa verso la qualificazione alle ATP Finals. Matteo Berrettini sarà impegnato a Vienna e osserverà da vicino i risultati di due diretti avversari per l’accesso all’atto conclusivo della stagione: lo spagnolo Roberto Bautista Agut e Fabio ...

Tennis - Atp 500 Vienna 2019 : sorteggiato il tabellone. Berrettini pesca Edmund - Sinner e Sonego con due qualificati - subito Thiem-Tsonga : E’ stato sorteggiato quest’oggi il tabellone principale del torneo ATP 500 di Vienna, che assieme a quello di Basilea sarà l’ultimo del 2019 prima del Masters 1000 di Parigi-Bercy e delle ATP Finals. Proprio questo è l’obiettivo di diversi tra coloro che prendono parte a questo torneo, che ha nella testa di serie numero 1 il padrone di casa Dominic Thiem, subito atteso da un difficile impegno con il francese Jo-Wilfried ...

Tennis - Atp 500 Pechino 2019 : Thiem e Murray per un quarto di fuoco - a Fognini tocca l’ostacolo Khachanov : Si sono giocati oggi quattro incontri di secondo turno al torneo ATP 500 di Pechino e ,in particolare, quelli relativi alla parte alta del tabellone del China Open. La cronaca di Fognini-Rublev Il successo contro il russo Andrey Rublev per 6-3 6-4 regala a Fabio Fognini il quarto accesso ai quarti in questo torneo: il suo avversario sarà un altro russo, Karen Khachanov, uscito vincitore da due lottati set contro il francese Jeremy Chardy, che ...

Tennis - Atp 500 Pechino 2019 : Thiem e Murray per un quarto di fuoco - a Fognini tocca l’ostacolo Khachanov : Si sono giocati oggi quattro incontri di secondo turno al torneo ATP 500 di Pechino e ,in particolare, quelli relativi alla parte alta del tabellone del China Open. La cronaca di Fognini-Rublev Il successo contro il russo Andrey Rublev per 6-3 6-4 regala a Fabio Fognini il quarto accesso ai quarti in questo torneo: il suo avversario sarà un altro russo, Karen Khachanov, uscito vincitore da due lottati set contro il francese Jeremy Chardy, che ...

Tennis - Atp 500 Pechino 2019 : Thiem senza problemi - brivido Tsitsipas. Murray elimina Berrettini - Fognini avanti : Entra nel vivo il torneo ATP 500 di Pechino, con la disputa di nove incontri di primo turno che vanno a completare l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale. Debutta senza problemi la testa di serie numero 1 del torneo, l’austriaco Dominic Thiem, con un netto 6-4 6-1 sul francese Richard Gasquet; affronterà domani il cinese Zhizhen Zhang. Sarà derby britannico, invece, tra Cameron Norrie e Andy Murray, con lo scozzese capace ...

Tennis - Atp 500 Tokyo 2019 : risultati 30 settembre. Esordi vincenti per Pouille e Cilic - Sonego fuori : Con i cinque incontri iniziali di primo turno si è aperto l’ATP 500 di Tokyo, impreziosito quest’anno dalla presenza del numero 1 del mondo Novak Djokovic, che Esordirà domani. Andiamo invece a vedere quanto accaduto oggi. Si conclude subito l’avventura dell’unico italiano in gara, Lorenzo Sonego, battuto dal sudcoreano Hyeon Chung in rimonta per 3-6 6-3 6-4. Il prossimo ostacolo di quest’ultimo è rappresentato dal ...