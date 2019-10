Artists for Rojava | a Roma insieme per il popolo curdo

Fonte : espresso.repubblica

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Domenica 27 ottobre presso il Cinema Palazzo a piazza dei Sanniti a San Lorenzo una serata di informazione e di spettacolo a sostegno della Mezzaluna rossa curda. Con, tra gli altri, ZeroCalcare, Valerio Mastandrea e Marco Damilano

violet6femme : RT @FikaSicula: lei scrive: 'Ciao, mi chiamo Francesca, faccio parte del collettivo anarchico Libera (di Modena), e vista la situazione in… - FikaSicula : lei scrive: 'Ciao, mi chiamo Francesca, faccio parte del collettivo anarchico Libera (di Modena), e vista la situa… - httpmon : HOW MANY ARTISTS ARE NOMINATED FOR AOTY SKJSKDHSJD -