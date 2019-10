Acconciature rétro | è il momento delle punte insù alla JLo

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Capelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è ilvintageCapelli, è il...

ale_machuca2003 : RT @DREAMGLW: 22 novembre, comeback delle blackpink, full album. il mv avrà uno stile retro, acconciature strane, capelli colorati per tutt… - cutesfelix : RT @DREAMGLW: 22 novembre, comeback delle blackpink, full album. il mv avrà uno stile retro, acconciature strane, capelli colorati per tutt… - TAEJOONKOSMO : RT @DREAMGLW: 22 novembre, comeback delle blackpink, full album. il mv avrà uno stile retro, acconciature strane, capelli colorati per tutt… -