Fonte : quattroruote

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Latorna a registrare a sorpresa untrimestrale. Tra luglio e settembre, infatti, la Casa californiana è riuscita a segnare un significativo profitto a dispetto delle attese del mercato sull'ennesima perdita di bilancio.Un forte calo dei costi operativi. In dettaglio, ilè stato chiuso con unnetto di 143 milioni di dollari, pari a 78 centesimi di dollaro per azione, mentre gli analisti di Wall Street si aspettavano, in media, un rosso di 46 centesimi. Il conto economico, chiuso l'anno scorso con profitti per 311 milioni di dollari, ha beneficiato di diversi fattori, a partire dal forte impegno sul fronte del contenimento dei costi: le spese operative sono scese in un anno del 16% fermandosi a 930 milioni. "Siamo stati in grado di fare grandi passi avanti nel controllo dei nostri costi", ha dichiarato l'amministratore delegato Elon Musk. "I ...

dinoadduci : Tesla - In utile nel terzo trimestre - suprani_nicola : ...Mercato Trading e Segnali Operativi: Tesla esplode nel dopo mercato: +20% dopo l'utile ... - adryx_92 : Non avevo mai pensato a quanto una Tesla potesse essere utile ad una persona con disabilità. Elon, da solo contro… -