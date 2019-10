Sassoli sospende il leghista Ciocca | Ha gettato a terra in Aula cioccolatini

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Eurodeputatosospeso per aver, in, una scatola di cioccolato turco. Il presidente del Parlamento Europeo, David, ha deciso stoppare le attività di Angeloper cinque giorni e dire l’indennità di soggiorno per dieci giorni, dopo il gesto di ieri. “Ieri durante la discussione dei militari turchi un membro di questo parlamento ha agito in modo inaccettabile mostrando un comportamento aggressivo e irrispettoso nei confronti dei colleghi e di questa istituzione”. ha detto, durante il dibattito a Strasburgo, si è alzato dal suo posto e haperuna scatola diturchi, urlando “No a questa Turchia!”, comportamento che era già stato ripreso indalla prima vicepresidente Mairead Mc Guinness. Dal canto suo,ha annunciato che farà ...

Jesse_James2322 : RT @ImolaOggi: Parlamento UE, Sassoli (Pd) sospende il leghista Ciocca perché ha fatto un gesto di stizza contro la Turchia - Yi_Benevolence : RT @ImolaOggi: Parlamento UE, Sassoli (Pd) sospende il leghista Ciocca perché ha fatto un gesto di stizza contro la Turchia - cav_errante_ : RT @ImolaOggi: Parlamento UE, Sassoli (Pd) sospende il leghista Ciocca perché ha fatto un gesto di stizza contro la Turchia -