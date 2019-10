Ritorna l’ora solare | rischi da non sottovalutare

Fonte : dilei

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l’ora. Lancette indietro di un’ora, si dormirà di più e la sera arriverà buio prima. Ma il passaggio dall’ora legale allae viceversa non si esaurisce solo nella differenza di ore di luce al giorno, ma anche in tutta una serie di piccoli fastidi che possono condizionare il benessere individuale nei primi giorni di transito da una situazione all’altra. Il passaggio dall’ora legale a quellae viceversa può avere una serie di effetti collaterali sul benessere delle persone: stanchezza, irritabilità, perdita di concentrazione. Effetti che variano da persona a persona, differenziando tra “lepri” e “zombie”. Lo spiega ad Adnkronos Vincenza Castronovo, psicologa e psicoterapeuta esperta in medicina del sonno presso il Centro di Medicina del sonno dell’ospedale San ...

sportparma : Toto-Perozzi: ritorna l’ora solare, anche a Felino - _maaartii__ : Non vedo l’ora che ritorna A. Ho bisogno proprio di stare giorni interi con lui no stop - Sent_SanRocco : Nella notte tra Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre 2019 ritorna l'#OraSolare. Le lancette andranno spostate indietro d… -