Riti esoterici per circuire anziani e disabili | arrestata professoressa di religione

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Nella vita faceva l'insegnante di, ma nel tempo libero riusciva ad avvicinaree gente con una personalità più fragile, con un unico fine: la truffa. E dopo averli circuiti, si impadroniva di tutti i loro beni. A scorprilo è stata la guardia di Finanza di Reggio Calabria che, in queste ore, ha arrestato unadi 59 anni con l'accusa di circonvenzione di incapaci, commessa ai danni di sei vittime (le uniche accertate, per ora).Probabilmente anche grazie al suo ruolo di docente, la donna, nata a Reggio Calabria ma residente a Messina, in Sicilia, aveva un accesso privilegiato in ambienti come opere caritatevoli, mense dei poveri, chiese, soggiorni della Caritas e case di riposo. Per le fiamme gialle, infatti, la 49enne "era solita avvicinare e irretire persone psicologiamente deboli e incapaci di autodeterminarsi, spesso aventi alle spalle anche un vissuto ...

